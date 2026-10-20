Nữ sinh duy nhất của đội tuyển Olympic Toán 2025 được GS Ngô Bảo Châu trao học bổng 15 triệu đồng/tháng

Theo công bố mới đây của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trương Thanh Xuân (lớp Cử nhân tài năng Toán học, ngành Toán học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) là một trong 9 sinh viên được trao mức học bổng cao nhất của Chương trình phát triển tài năng Toán học.

Vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp với GS Ngô Bảo Châu, Thanh Xuân được nhận học bổng 'Sigma Gold' trị giá 15 triệu đồng/tháng, đồng thời được hỗ trợ 100% học phí. Học bổng được cấp trong 10 tháng mỗi năm, theo thời gian đào tạo chuẩn của chương trình. Sinh viên được nhận hỗ trợ trong toàn khóa, nếu duy trì kết quả học tập đáp ứng điều kiện.

Nữ sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành huy chương Olympic Toán quốc tế 2025

Khi đang học lớp 11, Trương Thanh Xuân là nữ sinh duy nhất trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2025 và giành Huy chương Đồng. Lần đó, cựu nữ sinh lớp chuyên Toán của trường THPT Chuyên Bắc Ninh là một trong 6 cá nhân được chọn trong tổng 48 thí sinh tham dự vòng chọn đội tuyển dự thi quốc tế.

Trương Thanh Xuân là một trong 9 sinh viên xuất sắc được nhận mức học bổng cao nhất của Chương trình phát triển tài năng Toán học. Ảnh: NVCC

Từ khi Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 1974 đến nay, gần 270 thí sinh đã đại diện đất nước dự thi. Xuân là nữ sinh thứ 14. Trước khi Xuân góp mặt, trong 5 năm gần nhất, danh sách đội tuyển Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế chỉ có các thí sinh nam.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Xuân rất vui và vinh dự khi được nhận học bổng giá trị này. “Là một trong những sinh viên đầu tiên được nhận học bổng, mình vừa mừng, vừa tự nhủ cần cố gắng, trách nhiệm hơn”, Xuân nói.

Xuân cho biết, để nhận học bổng này, ngoài bài kiểm tra, thí sinh phải viết luận về một chủ đề Toán học yêu thích. Tại cuộc phỏng vấn, GS Ngô Bảo Châu đặt câu hỏi sâu hơn về bài luận, niềm yêu thích Toán học và định hướng tương lai của thí sinh. “Mình đã chia sẻ về việc sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp liên quan chặt chẽ với Toán, có thể là Toán lý thuyết hoặc Toán ứng dụng”, Xuân kể. Xuân dự định sẽ sử dụng học bổng này để trang trải chi phí sinh hoạt và học thêm một số kỹ năng mới như lập trình, tiếng Anh...

Theo đuổi ngành Toán chuyên sâu, Xuân hiểu, con đường này sẽ vất vả bởi kiến thức ngày càng mở rộng, đòi hỏi người học phải nắm vững phần trước mới có thể tiếp thu phần sau.

Dù vậy, với niềm đam mê Toán học, Xuân không cảm thấy mệt mỏi. “Những vất vả đó các bạn nam cũng gặp phải, không riêng phái nữ. Mình nghĩ, nếu bản thân thực sự đam mê thì đó chỉ là thử thách, không phải rào cản khiến mình dừng lại”, Xuân nói.

Nữ sinh cho biết, Toán ở bậc đại học khác nhiều so với phổ thông. Chương trình rộng hơn, đòi hỏi Xuân và các bạn làm quen với ma trận, không gian nhiều chiều, thay vì chủ yếu làm việc với số thực như trước.

Cảm nhận vẻ đẹp của Toán học, được mẹ truyền cảm hứng

Học chuyên ngành Toán, Xuân dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc học. Nữ sinh cho biết, theo đuổi Toán nói riêng và các ngành khoa học tự nhiên nói chung đều đòi hỏi nhiều thời gian. Tuy nhiên, Xuân không lo việc học khiến mình trở nên “khô cứng”. Ngoài Toán, Xuân còn thích đọc sách và sưu tầm đá.

Với Xuân, Toán học không hề khô khan mà có vẻ đẹp riêng. Ảnh: NVCC

“Mình thích ngắm những vẻ đẹp khác nhau, từ vẻ đẹp tinh thần trong văn học đến vẻ đẹp vật chất của đá và trang sức. Với mình, những bài toán cũng có nét đẹp tinh xảo. Những định lý, bài toán đẹp đều có sự hài hòa, mọi thứ trong đó vừa vặn với nhau”, Xuân chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng, việc học Toán giúp mình rèn tư duy logic, phân tích. “Lúc nào mình cũng thấy Toán rất thú vị, chỉ có điều, mình có hiểu và cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó hay không”, Xuân nói.

Theo Xuân, nữ giới hoàn toàn có thể theo đuổi Toán chuyên sâu, không có gì là bất khả thi. “Mình không nghĩ, nam và nữ có khác biệt quá lớn trong việc học và theo đuổi Toán. Nếu đủ đam mê, các bạn nữ hoàn toàn có thể cạnh tranh bình đẳng”, Xuân nhắn gửi các bạn trẻ.

Nhân dịp 20/10, Thanh Xuân muốn tri ân mẹ, người cũng là “giáo viên Toán nâng cao” đầu tiên của cô. Mẹ Xuân, cựu học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), đã động viên con theo đuổi môn học này từ nhỏ.

“Mẹ mua sách Toán nâng cao cho mình đọc, tạo điều kiện để mình phát huy năng lực và tham gia các cuộc thi Toán từ bậc tiểu học. Lên đại học, mẹ vẫn định hướng, đưa ra những lời khuyên cho mình trong việc học”, Xuân kể và cho biết, mẹ là nguồn cảm hứng lớn đối với mình. Ngoài giờ học, Xuân còn làm gia sư để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về Toán. Trong tương lai, Xuân đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình Cử nhân tài năng Toán học tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, xa hơn là du học chuyên ngành này.