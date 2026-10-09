Nữ sinh dùng dao chém bạn 7 nhát

Ngày 9/10, một nguồn tin cho biết Công an xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan thụ lý, điều tra vụ việc một nữ sinh dùng dao tấn công nữ sinh khác khiến nạn nhân bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể, phải nhập viện điều trị.

Nữ sinh bị bạn dùng dao chém bạn 7 nhát phải đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, N.T.T.V. (SN 2010, trú xã Ea Tul) và N.T.D.L. (SN 2012, trú xã Cư M’gar) nhắn tin, gọi điện chửi nhau rồi hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 15h ngày 7/10, tại khu vực nghĩa địa Ea Tar, thuộc thôn Thái Bình, xã Ea Tul, V. và L. gặp nhau. Trước khi đến điểm hẹn, V. mua một con dao Thái Lan mang theo.

Đi cùng L. có H.T.N.A. (SN 2021) và P.H.H.V. (SN 2010), cùng trú xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

Tại điểm hẹn, V. và L. xảy ra cãi vã. Khi L. tiến lại gần, V. dùng sống dao đập vào tay phải của L. Lúc này, L. dùng tay ghì đầu V. xuống. Sau đó, V. cầm dao chém về phía L. khoảng 7 nhát.

Nạn nhân bị thương ở vùng trán, tay và chân, được H.T.N.A. và P.H.H.V. đưa đi sơ cứu, cấp cứu rồi nhập viện điều trị. Hiện L. đang được điều trị tại một bệnh viện thuộc phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc với cơ quan chức năng, V. khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên hai bên thường xuyên nhắn tin, gọi điện chửi nhau và hẹn gặp để giải quyết. Do đi một mình, lo ngại L. đi cùng nhiều người, V. đã mua dao mang theo để phòng khi bị đánh.

Theo lời khai của H.T.N.A. và P.H.H.V., ngày 7/10, L. rủ cả hai đi cùng để gặp V. Khi hai nữ sinh xảy ra cãi cọ, V. dùng sống dao đập vào tay L., sau đó dùng dao chém về phía nạn nhân nhiều nhát. Thấy L. bị thương, cả hai đã đưa nạn nhân đi sơ cứu.

Liên quan đến vụ việc, theo báo cáo của Trường THPT Trần Quang Khải (xã Cư M’gar), nhà trường đã nắm thông tin em N.T.T.V., học sinh lớp 11A7, liên quan đến vụ dùng dao chém em N.T.D.L., học sinh Trường TH-THCS Nguyễn Đức Cảnh.

Phía Trường THPT Trần Quang Khải đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo quy định.