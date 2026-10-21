Nữ sinh Đồng Nai nhận học bổng Sigma Gold sau phỏng vấn với Giáo sư Ngô Bảo Châu

Em Phan Hải An, cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, là một trong 9 sinh viên nhận học bổng Sigma Gold. Ảnh: NVCC

Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, bước đệm vào đại học

Ngày 16-10, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) đã công bố danh sách 9 sinh viên được nhận học bổng Sigma Gold, mức hỗ trợ cao nhất của Chương trình phát triển tài năng Toán học. Phan Hải An, cựu học sinh chuyên Toán niên khóa 2023-2026 của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Đồng Nai, là một trong những gương mặt được lựa chọn sau vòng xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng hội đồng tuyển chọn.

Đằng sau suất học bổng dành cho những sinh viên có tiềm năng trong lĩnh vực Toán học là quá trình tích lũy kiến thức, rèn luyện tư duy và theo đuổi đam mê từ những năm học phổ thông của Hải An.

Trong ba năm học tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Phan Hải An ghi dấu ấn với giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026. Đây cũng là thành tích khiến nữ sinh tự hào nhất.

Để có tên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hải An trải qua các vòng tuyển chọn và ôn luyện đầy cạnh tranh, từ cấp trường đến cấp thành phố. Em tham gia những trường hè Toán học, các kỳ thi thử và đợt ôn luyện tập trung tại trường.

Trong hành trình ấy, những trường hè Toán học tại các tỉnh, thành để lại cho An nhiều kỷ niệm. “Chính những chuyến đi ấy đã giúp em kết giao thêm nhiều bạn mới có cùng đam mê, cùng nhau thảo luận những bài toán mở và nhận được sự dìu dắt tận tình từ các thầy cô. Đó là những tháng ngày vô giá và quý báu đối với em” - Hải An chia sẻ.

Hải An cùng các bạn và giáo viên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Tất Thu, Tổ trưởng tổ Toán Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh là giáo viên đã đồng hành cùng Hải An từ năm em học lớp 9. Qua quá trình giảng dạy, thầy nhận thấy Hải An có năng khiếu về Toán học, nhưng tinh thần tự học và sự kiên trì mới là phẩm chất nổi bật nhất của em.

“Hải An là một học sinh có năng khiếu về toán, nhưng điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất ở em không chỉ nằm ở tư chất thông minh mà là tinh thần tự học và sự kiên trì hiếm có. Khi gặp những bài toán khó, An có thể kiên trì tìm lời giải, có khi phải đến cả tháng em mới chinh phục được” - thầy Thu nhận xét.

Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia giúp Hải An được tuyển thẳng vào ngành Toán học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là kết quả cho một hành trình dài nỗ lực, đối mặt với nhiều thử thách mà cột mốc này còn là bệ phóng vững chắc, tiếp thêm cho em niềm tin và bản lĩnh để bước tiếp vào con đường nghiên cứu toán học chuyên sâu ở bậc đại học.

Hành trình chinh phục học bổng Sigma Gold

Khi thông tin về học bổng Sigma Gold được công bố trên các kênh chính thức, An chủ động tìm hiểu điều kiện và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Quá trình nộp hồ sơ bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ năng lực học tập, bảng thành tích và một bài luận về bài toán mà em yêu thích.

Bài luận của An tập trung vào góc nhìn xem các hàm sinh tương ứng với những giai đoạn trong bài toán đếm. Em cố gắng trình bày ý tưởng cô đọng, trực quan, đồng thời đưa ra một số bài toán ứng dụng để thể hiện cách mình phân tích vấn đề và phát triển lập luận Toán học.

Sau khi vượt qua vòng hồ sơ, Hải An bước vào buổi phỏng vấn trực tiếp với Giáo sư Ngô Bảo Châu và hội đồng tuyển chọn. Buổi phỏng vấn diễn ra trong bầu không khí khá cởi mở và thoải mái. Em tập trung lắng nghe câu hỏi, trình bày suy nghĩ và trò chuyện với giáo sư và hội đồng về lĩnh vực mình yêu thích.

Vòng phỏng vấn cho học bổng Sigma Gold của Hải An. Ảnh: NVCC

Giây phút nhận thông báo trúng tuyển, Hải An không giấu nổi sự ngỡ ngàng và xúc động. “Trong suốt quá trình nộp học bổng, em chỉ muốn thử hết sức mình vào công việc nghiên cứu Toán và cố gắng diễn giải từ ngữ để giáo sư và hội đồng có thể hiểu được suy nghĩ của em. Em rất bất ngờ vì không nghĩ mình có thể được giáo sư trao nhiều niềm tin như vậy” - Hải An nói.

Học bổng Sigma Gold hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi tháng, cấp 10 tháng mỗi năm theo thời gian đào tạo chuẩn. Sinh viên thuộc chương trình cử nhân tài năng ngành Toán học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn được hỗ trợ 100% học phí. Khoản hỗ trợ được duy trì trong thời gian đào tạo chuẩn khi sinh viên đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập qua các đợt xét duyệt hằng năm.

Đối với Hải An, học bổng là nguồn hỗ trợ thiết thực trong quá trình học đại học, đồng thời tạo điều kiện để em tiếp cận thêm các hoạt động học thuật chuyên sâu.

“Học bổng Sigma Gold và những thành tích vừa qua là một bệ phóng rất đẹp, nhưng con đường học thuật đỉnh cao phía trước sẽ còn nhiều thử thách lớn hơn. Tôi tin rằng với nội lực vững vàng và tinh thần học hỏi không ngừng, Hải An sẽ còn tạo nên nhiều dấu ấn tự hào hơn nữa cho ngôi trường chuyên Lương Thế Vinh và cho nền toán học nước nhà” - thầy Nguyễn Tất Thu chia sẻ về những thành tích ấn tượng mà Phan Hải An đã đạt được.

Ngoài giờ học, Hải An thích du lịch, khám phá những vùng đất mới và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Câu châm ngôn em tâm đắc là: “Sống thật với bản thân, vì sau cùng chỉ có mình ở lại với mình”.

Bên cạnh niềm say mê Toán học, Hải An cũng yêu thích khám phá những vùng đất mới cùng bạn bè. Ảnh: NVCC

Trong bốn năm đại học, Hải An đặt mục tiêu nắm vững nền tảng toán cơ bản, trau dồi các kỹ năng nghiên cứu khoa học và tìm hiểu sâu hơn về các mảng ứng dụng của Toán học. Sau khi tiếp xúc đủ lâu và hiểu rõ về các lĩnh vực của Toán lý thuyết lẫn ứng dụng, em dự định lựa chọn hướng nghiên cứu phù hợp và tiếp tục học cao học.