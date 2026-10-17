Nữ sinh ĐH Văn hóa Hà Nội trưởng thành từ hành trình kết nối và sẻ chia

Trưởng thành từ những việc làm vì tập thể

Cơ duyên đưa Chu Thị Vương Khánh đến với công tác Hội bắt đầu từ vị trí thành viên Tiểu ban Nội dung của Ban Truyền thông Hội Sinh viên trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Khi ấy, Khánh chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng luôn sẵn sàng học hỏi, thử sức với những công việc mới. Môi trường năng động cùng sự hướng dẫn, động viên của các anh chị đi trước giúp nữ sinh dần tìm thấy sự gắn bó với tổ chức Hội.

Qua quá trình tham gia công tác Hội, Khánh từng bước trưởng thành, từ một thành viên Tiểu ban Nội dung đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Sự thay đổi không chỉ nằm ở sự tự tin hay khả năng giao tiếp, mà còn ở cách nữ sinh nhìn nhận trách nhiệm của người làm công tác Hội.

Chu Thị Vương Khánh nhận giấy khen và huy chương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường và cấp Thành phố, năm học 2024 - 2025.

Theo Khánh, sự thay đổi lớn nhất sau quá trình tham gia công tác Hội nằm ở cách suy nghĩ và ý thức trách nhiệm đối với mọi người. Nếu trước đây, nữ sinh chủ yếu tập trung hoàn thành tốt phần việc được giao, thì khi đảm nhận những vị trí mới, Khánh học cách suy nghĩ bao quát hơn, lắng nghe và quan tâm đến sự phát triển của từng thành viên.

“Đôi khi, điều quan trọng không phải là bản thân mình làm được bao nhiêu việc, mà là làm thế nào để các thành viên đều cảm thấy được lắng nghe, được ghi nhận và có cơ hội phát huy năng lực của mình”, Khánh chia sẻ.

Quá trình ấy cũng giúp Khánh học cách phối hợp, tháo gỡ khó khăn và bình tĩnh hơn khi làm việc với mọi người. Với nữ sinh, mỗi vị trí được giao không chỉ là cơ hội thử sức mà còn đi cùng trách nhiệm đóng góp cho mục tiêu chung.

Khi những đóng góp nhỏ tạo nên giá trị

Trong những hoạt động đã tham gia, Chiến dịch "Mùa Hè Xanh" năm 2026 tại xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai để lại trong Khánh nhiều kỷ niệm. Trong 7 ngày diễn ra chiến dịch, Khánh cùng các tình nguyện viên thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như “Ánh sáng xanh”, “Nước sạch dân sinh”, “Tranh tường bích họa”; hỗ trợ nhà trường và tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Chu Thị Vương Khánh luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

Với Khánh, chuyến đi là dịp tạm rời xa nhịp sống quen thuộc nơi giảng đường để đến gần hơn với cuộc sống của người dân địa phương, trực tiếp cảm nhận những khó khăn, thiếu thốn. Mỗi công trình, dù lớn hay nhỏ, đều chứa đựng tâm huyết của tuổi trẻ nhà trường và mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Điều khiến Khánh nhớ nhất không chỉ là những phần việc đã hoàn thành, mà chính là tình cảm giữa những người cùng tham gia chiến dịch. Đó là chuỗi ngày làm việc dưới nắng, những bữa cơm giản dị, tiếng cười sau một ngày dài và sự lưu luyến khi phải nói lời tạm biệt. Tất cả khoảnh khắc bình dị ấy giúp nữ sinh cảm nhận rõ hơn sự ấm áp, gắn bó của những người cùng chung sức vì một mục tiêu.

Khánh chia sẻ: “Nếu có một điều mà hoạt động tình nguyện đã giúp mình nhận ra sâu sắc nhất, thì đó là giá trị của sự cống hiến không nằm ở việc chúng ta đã làm được bao nhiêu điều lớn lao, mà nằm ở những điều tốt đẹp mình có thể để lại trong lòng người khác”.

Từ trải nghiệm tại xã Tả Củ Tỷ, Khánh mong muốn tiếp tục tạo thêm cơ hội để sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng, qua đó chủ động bước ra khỏi vùng an toàn và tìm thấy ý nghĩa của tuổi trẻ trong những hành động thiết thực.

Theo đuổi ước mơ từ những năm tháng tuổi trẻ

Ngày 7/10/2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của Chu Thị Vương Khánh, khi nữ sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ước mơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã được Vương Khánh ấp ủ từ năm 15 tuổi. Qua quá trình học tập, rèn luyện và những trải nghiệm thực tế, ước mơ ấy dần trở thành động lực để nữ sinh nỗ lực theo đuổi.

Chu Thị Vương Khánh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện thực hóa ước mơ đã ấp ủ từ năm 15 tuổi.

Với Khánh, được kết nạp Đảng không phải đích đến cuối cùng mà là điểm khởi đầu của hành trình mới, đi cùng những trách nhiệm lớn hơn. Nữ sinh hiểu rằng, niềm tự hào từ dấu mốc này đặt ra yêu cầu phải sống có lý tưởng, có bản lĩnh và xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.

Trong hành trình học tập và trưởng thành, Khánh đặc biệt tâm đắc với câu nói: “Đem ước mơ một thời nồng nhiệt hóa thành vì tinh tú thả lên vũ trụ bao la”. Với nữ sinh, câu nói nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những hoài bão của tuổi trẻ, dám theo đuổi và hành động để từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

Tuy nhiên, hành trình theo đuổi mục tiêu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong quá trình cân bằng việc học tập và đảm nhiệm công việc của Hội Sinh viên, Khánh từng đối diện với áp lực, những điều chưa như mong đợi và cả những lần hoài nghi về khả năng của bản thân. Những trải nghiệm ấy giúp nữ sinh học cách bình tĩnh nhìn nhận thiếu sót và chấp nhận những điều chưa trọn vẹn.

Nhìn về chặng đường phía trước, Khánh mong muốn tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn cho tổ chức Hội, nhà trường cùng cộng đồng. Với nữ sinh, điều đáng quý không phải là chưa từng gặp thất bại, mà là sau những lần vấp ngã, mỗi người vẫn giữ được niềm tin và không đánh mất những ước mơ mình đã lựa chọn.

(Ảnh: NVCC)