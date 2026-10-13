Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và lựa chọn Kinh tế quốc tế từ thế mạnh tư duy, ngoại ngữ

Điểm 10 Toán từ quá trình học chắc kiến thức

Với Duyên, ba năm THPT không chỉ là khoảng thời gian học tập mà còn để lại nhiều kỷ niệm khi cô được học trong một tập thể đoàn kết, hòa đồng và nhận được sự đồng hành của các thầy, cô giáo.

Dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ấy là điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trước kỳ thi, Duyên đã đặt mục tiêu đạt điểm cao và hướng tới điểm tuyệt đối, song cô không muốn mục tiêu trở thành áp lực.

“Khi biết mình đạt điểm 10 môn Toán, cảm xúc đầu tiên của mình là rất vui và nhẹ nhõm. Trong quá trình ôn luyện, mình chủ yếu tập trung nắm chắc kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng và hạn chế lặp lại những lỗi sai không đáng có. Vì vậy, kết quả này khiến mình vui vì những cố gắng đã được ghi nhận”, Duyên chia sẻ.

Hồng Duyên đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, nữ sinh từng đoạt giải Khuyến khích Hội thi giải Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh cấp Tỉnh (năm lớp 11), giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh (năm lớp 12).

Theo Duyên, quá trình tham gia các kỳ thi giúp cô được tiếp cận những bài toán có yêu cầu tư duy cao hơn, hình thành thói quen đọc kỹ, phân tích đề trước khi giải. Việc thường xuyên đối diện với những bài toán lạ cũng rèn cho cô sự kiên nhẫn, khả năng giữ bình tĩnh để tìm hướng xử lý.

Về phương pháp học Toán, Duyên không lựa chọn cách ghi nhớ máy móc. Với mỗi chuyên đề, cô bắt đầu từ các bài cơ bản để hiểu bản chất, củng cố nền tảng rồi mới nâng dần độ khó.

Không để mục tiêu trở thành áp lực

Bên cạnh Toán, tiếng Anh cũng là một trong những môn học Duyên dành nhiều sự quan tâm. Cô từng tham gia Hùng biện tiếng Anh cấp Trường, đoạt giải Khuyến khích năm lớp 10 và giải Ba năm lớp 11.

Những lần đứng trước đám đông giúp Duyên cải thiện khả năng diễn đạt, xây dựng nội dung và trình bày vấn đề theo hướng dễ hiểu. Quan trọng hơn, cô dần tự tin và bớt tâm lý sợ mắc lỗi khi sử dụng tiếng Anh. Theo Duyên, đây cũng là những kỹ năng cần thiết cho quá trình làm việc nhóm, thuyết trình và trao đổi ý tưởng sau này.

Hồng Duyên được vinh danh đoạt giải Ba môn Toán tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh. năm học 2025 - 2026.

Hành trình học tập của Duyên có lúc áp lực khi phải cân bằng giữa học tập, ôn thi và hoạt động tập thể. Khi kết quả chưa đạt kỳ vọng, cô dành một đến hai ngày nghỉ ngơi, sau đó nhìn lại những thiếu sót về kiến thức và cách phân bổ thời gian. Duyên điều chỉnh lịch học, chia đều thời gian cho các môn để duy trì hiệu quả và tham gia hoạt động trường, lớp.

Chọn Kinh tế quốc tế để phát huy thế mạnh

Yêu thích Toán từ những năm THCS và nhận thấy vai trò của tiếng Anh qua các cuộc thi, Hồng Duyên lựa chọn ngành Kinh tế quốc tế. Theo cô, ngành học này kết hợp tư duy logic, khả năng phân tích, kiến thức kinh tế và ngoại ngữ.

Ở bậc đại học, Duyên đặt mục tiêu vận dụng khả năng tư duy vào nghiên cứu, phân tích tài liệu, đồng thời sử dụng tiếng Anh để tiếp cận kiến thức chuyên ngành và thông tin quốc tế. Cô cũng mong muốn tham gia các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng mềm, tích lũy kinh nghiệm.

Hồng Duyên phát biểu tại Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh niên khóa 2023 - 2026 của trường THPT C Nghĩa Hưng.

Từ trải nghiệm ôn thi, Duyên cho rằng, học sinh cần đặt mục tiêu phù hợp, nắm chắc kiến thức cơ bản, luyện tập thường xuyên và chủ động nhận ra, sửa chữa những lỗi sai trong quá trình học.

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