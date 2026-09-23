Nữ sinh đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương, nỗ lực trong nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội

Phan Phương Hà (năm thứ tư, khoa Máy tàu biển, trường ĐH Hàng hải Việt Nam).

Những đêm thức cùng nghiên cứu khoa học

Phan Phương Hà đang bước vào những tháng cuối của hành trình đại học. Bên cạnh việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp và thực tập chuyên môn, Hà vẫn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và các chương trình vì cộng đồng. Nữ sinh xem sự kiên trì, chủ động và tinh thần không ngừng học hỏi là hành trang để bước qua những giới hạn của chính mình.

Cô đoạt giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, năm 2025; có Bằng độc quyền Sở hữu trí tuệ về Kiểu dáng công nghiệp và Bằng độc quyền sáng chế quốc gia đã được chấp nhận đơn hợp lệ. Ở cấp Trung ương, Thành phố và cấp Trường, Hà ghi dấu với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, giải Nhất “Nghiên cứu khoa học” cấp Trường, năm học 2024 - 2025, cùng nhiều giấy khen về công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.

Phương Hà đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu” cấp trường, năm học 2024 - 2025.

Trong đó, nghiên cứu khoa học là một trong những trải nghiệm để lại cho Hà nhiều dấu ấn nhất. Đằng sau giải thưởng là những ngày cả nhóm cùng chạy thử nghiệm, chỉnh sửa từng chi tiết và nhiều lần bắt đầu lại khi kết quả chưa như kỳ vọng. “Có những lúc, cả nhóm mệt mỏi và áp lực, nhưng mọi người luôn động viên, hỗ trợ nhau và cùng cố gắng để không ai bỏ cuộc”, Hà chia sẻ.

Phương Hà (giữa) có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến tiêu biểu toàn quốc.

Với nữ sinh, điều đáng giá nhất sau một công trình nghiên cứu không đơn thuần nằm ở giải thưởng. Quá trình ấy giúp Hà học cách kiên trì với mục tiêu, biết trân trọng sự đồng hành của đồng đội và hiểu rằng, một kết quả tốt luôn được tạo nên từ nhiều nỗ lực âm thầm. Đó cũng là lý do Hà nhìn nhận thành tích theo một cách khác: “Thành tích là kết quả của sự cố gắng, nhưng điều quan trọng hơn là bản thân đã trưởng thành như thế nào trên hành trình ấy”.

“Giảng đường” đặc biệt ngoài lớp học

Không chỉ dành thời gian cho học tập và nghiên cứu, Hà còn là Ủy viên BCH Liên chi Hội Sinh viên khoa Máy tàu biển. Với cô, hoạt động Đoàn – Hội mang đến một “giảng đường” khác, nơi những bài học đến từ giao tiếp, phối hợp tập thể và trách nhiệm với cộng đồng. “Có những việc tưởng như rất nhỏ, nhưng khi nhìn thấy niềm vui của những người mình hỗ trợ, mình mới hiểu được giá trị của sự cho đi”, Hà tâm sự. Những trải nghiệm ấy giúp Hà trở nên tự tin, chủ động hơn trong giao tiếp và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Năm 2025, Hà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Hà, tham gia hoạt động tình nguyện cũng không đơn thuần là dành thời gian hay sức trẻ. Đó là cơ hội để cô hiểu hơn về con người và chính mình. Từ những công việc nhỏ, cô học được những bài học về sự sẻ chia, trách nhiệm và lòng biết ơn.

Phía sau những thành tích của Phan Phương Hà là một gia đình có bốn chị em. Hà lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ làm nông, cuộc sống còn nhiều điều phải vun vén, chắt chiu. Bố mẹ không đặt ra những kỳ vọng quá lớn, chỉ mong các con được học hành, có kiến thức, sống tử tế và trở thành những người có ích. Với Hà, những mong muốn giản dị ấy trở thành động lực để cô tự lập và cố gắng hơn mỗi ngày. Là chị cả, Hà cũng muốn trở thành người tử tế để các em có thể nhìn vào và có thêm động lực trên con đường học tập.

Phương Hà đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Khi biết tin được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025, nữ sinh bất ngờ và vỡ òa trong niềm vui. Với Hà, danh hiệu ấy vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân, vừa là dấu mốc gắn với sự đồng hành của gia đình, thầy cô, anh chị và bạn bè.

Không cần làm tốt mọi thứ ngay từ đầu

Có thời điểm, Hà phải cùng lúc cân bằng việc học, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và công việc. Những ngày thiếu thời gian nghỉ ngơi, nghiên cứu chưa cho kết quả như mong muốn từng khiến cô tự hỏi: “Liệu mình có đang quá sức”.

Thay vì dừng lại, Hà học cách sắp xếp lại công việc, chấp nhận rằng, không phải mọi thứ lúc nào cũng hoàn hảo và tập trung vào những điều bản thân có thể làm tốt nhất. Chính những giai đoạn đó giúp cô hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân, học cách kiên trì và cân bằng cuộc sống.

Theo Hà, điều quan trọng là không bỏ cuộc và luôn tiếp tục cố gắng. “Chỉ cần kiên trì với điều mình tin là đúng và cố gắng hết sức, những nỗ lực hôm nay rồi sẽ trở thành kết quả của ngày mai”, nữ sinh chia sẻ.

Ảnh: NVCC