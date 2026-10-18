Nữ sinh Đào Trúc Mai đoạt giải Nhất thi tìm hiểu về Gia Lai

Sáng 18/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa” năm 2026. Sân chơi quy tụ 100 học sinh đến từ 41 đơn vị giáo dục trong tỉnh, tranh tài theo hình thức mô phỏng chương trình Rung chuông vàng.

Đại diện Ban tổ chức và Ban cố vấn chuyên môn của chương trình.

Cuộc thi do Bảo tàng tỉnh Gia Lai chủ trì triển khai, nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030.

Kết nối những vùng văn hóa

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh ý nghĩa của việc giáo dục lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ trong bối cảnh tỉnh có không gian phát triển mới sau sáp nhập. Theo ông, những giá trị đặc sắc của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ đang cùng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng của Gia Lai hôm nay.

Ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc.

Theo ông Lợi, từ không gian đại ngàn Kon Hà Nừng, cao nguyên An Khê đến những bãi biển, hệ thống tháp Chăm và vùng đất Tây Sơn, mỗi địa danh đều chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa cần được tìm hiểu, gìn giữ. Cuộc thi là dịp để học sinh mở rộng hiểu biết về quê hương, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các vùng văn hóa trong tỉnh.

Qua cuộc thi, ông Lợi mong muốn mỗi học sinh có thể giới thiệu những nét đặc sắc của lịch sử, văn hóa quê hương đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

100 học sinh đến từ 41 đơn vị giáo dục trong tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài.

“Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất là mỗi em sẽ mang về cho mình những hiểu biết mới, tình yêu sâu sắc hơn đối với quê hương và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh Gia Lai”, ông Lợi nhắn nhủ.

Vượt câu hỏi khó, hiểu thêm về quê hương

Thông qua câu hỏi, hình ảnh và các đoạn clip sinh động, thí sinh được thử sức với kiến thức về tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, các sự kiện lịch sử tiêu biểu và những nhân vật lịch sử như Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, Anh hùng Núp, Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, danh nhân văn hóa Đào Tấn…

Các thí sinh tranh tài qua từng câu hỏi.

Nhiều câu hỏi mang tính thời sự, như thời điểm sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới, chiều dài bờ biển của tỉnh sau sáp nhập, đòi hỏi học sinh cập nhật thông tin về địa phương bên cạnh kiến thức đã học.

Bộ câu hỏi còn đề cập đến các di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội, nghề thủ công truyền thống và bảo vật quốc gia lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Bảo tàng Pleiku.

Khán giả hào hứng trả lời câu hỏi, góp thêm không khí sôi nổi cho cuộc thi.

Thầy cô giáo tham gia trò chơi để cứu trợ học sinh trở lại sàn đấu.

Ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, thí sinh trả lời những câu hỏi về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sử thi Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, hát bội và võ cổ truyền Bình Định. Các em có dịp tìm hiểu thêm những loại hình nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa của cộng đồng ở nhiều vùng trong tỉnh.

Nhiều câu hỏi hóc búa khiến hàng chục thí sinh phải rời sàn thi. Phần cứu trợ của các thầy, cô giáo sau đó đã đưa 70 thí sinh trở lại tranh tài.

Em Đào Trúc Mai - học sinh lớp 11A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Nhơn, giành giải Nhất.

Kết thúc cuộc thi, Đào Trúc Mai - học sinh lớp 11A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Nhơn, giành giải Nhất. Từng bị loại rồi được cứu trợ trở lại sàn thi, em đã tận dụng cơ hội, bình tĩnh vượt qua những câu hỏi tiếp theo.

Chia sẻ sau chiến thắng, Trúc Mai cho biết kết quả này vượt ngoài mong đợi bởi ban đầu em chỉ mong được giao lưu, học hỏi và làm quen với những người bạn mới. Sự ủng hộ của nhà trường, thầy cô giúp nữ sinh tự tin tham gia cuộc thi.

Em Phan Thị Thuý Ngân - Trường THPT Nguyễn Trân, giành giải Nhì và giải Triển vọng.

Với Mai, niềm vui khi nhận giải còn là cảm giác vượt qua được thử thách và đáp lại sự quan tâm của thầy cô. “Em rất hạnh phúc vì đã không phụ sự kỳ vọng, ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo”, Mai chia sẻ.

Quá trình ôn tập và tranh tài cũng giúp Mai nhận ra còn nhiều điều về quê hương mình chưa biết. Với nữ sinh đến từ vùng đất Bình Định cũ, kiến thức về khu vực phía Tây Gia Lai là phần em học hỏi thêm được nhiều sau cuộc thi.

Trao giải Ba cho các thí sinh.

Ban Tổ chức trao 24 giải Khuyến khích cho các em học sinh.

“Qua cuộc thi, em đã học hỏi thêm được rất nhiều điều về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây”, Trúc Mai bộc bạch.

Kết quả chung cuộc Giải Nhất: Đào Trúc Mai - học sinh lớp 11A3, Trung tâm GDNN-GDTX An Nhơn. Giải Nhì: Phan Thị Thuý Ngân - Trường THPT Nguyễn Trân. Ba giải Ba: Nguyễn Quỳnh Như - Trường THPT Trần Quốc Tuấn; Phan Thanh Tuyền - Trường THPT Tăng Bạt Hổ; Lê Thảo Vy - Trường THPT số 2 An Nhơn. Ban tổ chức trao 24 giải Khuyến khích. Riêng Phan Thị Thuý Ngân, thí sinh đoạt giải Nhì và không bị loại từ đầu đến cuối cuộc thi, được trao thêm giải Triển vọng.