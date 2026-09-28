Nữ sinh dân tộc Thái học song bằng, ấp ủ ngày trở về quê gieo chữ

Nguyễn Yến Linh đang là sinh viên học song song hai ngành Sư phạm Sinh học và Ngôn ngữ Anh tại ĐH Vinh.

Lời hứa từ cuộc chia tay năm lớp 8

Tuổi thơ của Linh gắn liền với những khó khăn của một xã miền núi biên giới. Động lực thôi thúc cô quyết tâm theo đuổi nghề giáo bắt nguồn từ một kỷ niệm buồn vào năm lớp 8.

Nữ sinh người dân tộc Thái Lương Nguyễn Yến Linh luôn tự hào khi khoác lên mình trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

Linh vẫn còn nhớ cậu bạn cùng bàn tên Lộc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Lộc phải nghỉ học để đi làm thuê. Ở quê của Linh, không hiếm trường hợp giống như Lộc. Nhìn bạn nghỉ học, Linh tự dặn lòng phải cố học lấy cái chữ, để sau này làm cô giáo về quê dạy học, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Quyết tâm học song bằng

Quyết định học cùng lúc ngành Sư phạm Sinh học và Ngôn ngữ Anh không chỉ tạo áp lực đối với việc học của cá nhân Linh, mà còn áp lực về tài chính đối với gia đình. Bởi thu nhập chính của cả gia đình cũng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng.

Dẫu vậy, bố mẹ vẫn luôn sát cánh và động viên Linh: "Mi học nổi thì cứ cố mà học, vất vả mấy bố mẹ cũng xoay xở được". Để Linh yên tâm học tập, bố mẹ ở quê ngoài làm nông, còn nhận làm thuê để gom tiền nuôi Linh ăn học. Hiểu được sự nhọc nhằn đó, Linh luôn tự nhắc bản thân phải thật nỗ lực, cố gắng.

Yến Linh (thứ 2 từ phải sang) đại diện Đoàn trường ĐH Vinh trao quà cho Đồn Biên phòng Phúc Sơn trong chiến dịch Tháng 3 biên giới năm 2023.

Từ cô gái tự ti đến nữ thủ lĩnh tình nguyện

Những ngày đầu mới xuống thành phố, Linh rất rụt rè và tự ti vì nói tiếng phổ thông chưa chuẩn, phát âm tiếng Anh còn kém. Chuyến đi thực tế làm thay đổi cô là chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2023. Lên vùng biên giới, thấy những đứa trẻ người DTTS lấm lem, sợ người lạ không dám nhận quà, Linh nhớ lại hình ảnh của chính mình ngày trước. Linh chủ động bước tới, dùng tiếng Thái trò chuyện để các em nhỏ bớt tự ti và rủ các em chơi trò chơi. Sự kết nối nhanh nhẹn và chu đáo đó đã giúp Linh ghi điểm, mở ra con đường để cô trở thành Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Quốc tế của trường.

Trong vai trò Đội trưởng, Linh luôn lấy sự "chu đáo" và "kiên trì" làm kim chỉ nam. Những lúc đi tình nguyện xa nhà, điều kiện thiếu thốn khiến mọi người mệt mỏi, dễ xảy ra những tranh luận, xích mích. Thay vì nóng vội, Linh bình tĩnh lắng nghe từng người rồi mới điều chỉnh lại công việc cho phù hợp. Động lực của Linh một phần đến từ lời dạy của mẹ, là giúp được ai cái gì thì cứ giúp bằng cái tâm.

Đánh giá về Yến Linh, ThS Hoàng Đình Khánh, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh nhận định, việc học song bằng là một quyết định áp lực, nhưng Linh có ý chí và kỷ luật rất cao. Bạn không bao giờ lấy lý do học hai bằng để giảm bớt công việc phong trào.

Anh Khánh chia sẻ thêm, trong công tác quản lý đội tình nguyện, Linh làm việc bình tĩnh, sát sao và chịu khó. Là người con vùng cao, bạn hiểu thực tế để đề xuất những việc làm thiết thực, không hình thức. Việc khó Linh đều xắn tay làm trước, giữ thái độ cầu thị, khiêm tốn và biết lắng nghe.

Linh đặt mục tiêu 3-5 năm tới sẽ trở về quê hương để đem kiến thức phục vụ con em đồng bào mình.