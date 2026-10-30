Nữ sinh dân tộc Hà Nhì giành nhiều giải thưởng

Sinh ra trong gia đình làm nông ở bản A Pa Chải, xã biên giới Sín Thầu xa xôi của tỉnh Điện Biên, Lỳ Cẩm Nhung lớn lên giữa cuộc sống bình dị nơi biên giới cực Tây Tổ quốc. Sự quan tâm của gia đình là điểm tựa để Nhung nỗ lực vươn lên, chủ động học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhiệt tình với công tác Đoàn, các hoạt động tập thể và chương trình tình nguyện hè.

Em Lỳ Cẩm Nhung và bạn học lớp 12C3, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé trao đổi bài tập ở lớp.

Chăm chỉ học tập, năng động trong công tác Đoàn và có năng khiếu sáng tạo, Nhung đang từng bước khẳng định bản thân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Từ những năm học cấp hai tại Trường PTDTBT TH&THCS Sín Thầu đến khi trở thành học sinh lớp 12C3, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé, em Lỳ Cẩm Nhung luôn tìm kiếm cơ hội trải nghiệm, thử sức ở những lĩnh vực mới. Với em, học tập không chỉ là tiếp thu kiến thức trên lớp mà còn là quá trình khám phá khả năng của bản thân, học cách hợp tác và biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống. Tinh thần ấy được thể hiện qua những thành tích em đạt được tại các sân chơi trí tuệ, văn hóa và sáng tạo.

Năm học 2025 - 2026, Nhung giành giải Ba Cuộc thi An toàn giao thông cấp quốc gia. Để hoàn thành bài dự thi, em cùng cô giáo Trần Thị Mai Anh, giáo viên môn Công nghệ, dành nhiều ngày nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm, xây dựng nội dung video và xử lý các tình huống giao thông.

Quá trình chuẩn bị không chỉ giúp Nhung củng cố kiến thức pháp luật mà còn rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo và làm việc cùng giáo viên hướng dẫn. Những tình huống giao thông được nghiên cứu cũng giúp em hiểu rõ hơn trách nhiệm cá nhân khi tham gia giao thông, từ việc tuân thủ quy định đến ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của hai cô trò, đồng thời tiếp thêm động lực để Nhung tiếp tục tham gia những sân chơi bổ ích.

Không chỉ yêu thích tìm hiểu kiến thức, Nhung còn có năng khiếu hội họa. Em thường tự mày mò phác họa, cách điệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Hà Nhì, thử kết hợp màu sắc và hình ảnh theo ý tưởng riêng.

Niềm yêu thích ấy được phát huy khi Nhung tham gia phần thi Vẽ tranh cổ động - Thiết kế poster thuộc Cuộc thi “Trường học không ma túy năm 2026” do Công an tỉnh Điện Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức vừa qua. Tác phẩm “Xây dựng trường học không ma túy” của em đã lọt vào vòng chung kết.

Bức tranh “Xây dựng trường học không ma túy” của em Lỳ Cẩm Nhung đã lọt vào vòng chung kết Cuộc thi “Trường học không ma túy năm 2026”.

Trong bức tranh, Nhung khéo léo đưa vào hình ảnh các chiến sĩ công an, cô giáo, học sinh và phụ huynh, những người cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, không ma túy. Nếu người chiến sĩ công an gắn với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì cô giáo là hình ảnh của tri thức, sự dìu dắt, giúp học sinh hiểu biết để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ. Còn gia đình chính là điểm tựa yêu thương, nơi mỗi người trẻ được quan tâm, chở che và định hướng trên hành trình trưởng thành.

Thông điệp ấy được Nhung gửi gắm qua cách phối hợp hai gam màu đối lập. Sắc màu tươi sáng gợi lên niềm tin và hy vọng về tương lai, trong khi hình ảnh kim tiêm cùng những mảng màu tối nhắc đến những hiểm họa mà ma túy có thể gây ra, ảnh hưởng từ sức khỏe, hạnh phúc gia đình đến tương lai của mỗi người.

Nổi bật giữa bố cục là hình ảnh cánh tay ôm trọn, tượng trưng cho sự chung sức của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ. Trên hai bàn tay, những bông hoa nhỏ gợi liên tưởng như những mầm xanh cần được chăm sóc, vun đắp bằng tình yêu thương và giáo dục để có thể lớn lên khỏe mạnh, hướng tới những điều tốt đẹp.

Lỳ Cẩm Nhung chia sẻ, từ khi lên ý tưởng đến lúc hoàn thành, em dành khoảng 3 ngày để thực hiện tác phẩm, hoàn tất trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026. Qua từng hình ảnh, em muốn gửi gắm thông điệp: Phòng, chống ma túy không phải trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng mà cần sự quan tâm, phối hợp của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Lỳ Cẩm Nhung có niềm yêu thích đặc biệt với hội họa.

Nếu hội họa giúp Nhung thể hiện suy nghĩ bằng hình ảnh thì sách lại mở ra những cách nhìn mới về con người, lịch sử và quê hương. Tại Hội thi Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2026, em giành giải Ba với câu chuyện về anh hùng Trần Văn Thọ. Nhung lựa chọn câu chuyện anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ bởi câu chuyện gắn với địa bàn Sín Thầu – quê hương em, trong khi em mong muốn nhiều người biết đến hơn những tấm gương lịch sử của quê hương.

Việc tìm hiểu nhân vật, chọn lọc nội dung và thể hiện câu chuyện trước người nghe giúp Nhung rèn luyện khả năng diễn đạt, sự tự tin và tình yêu đọc sách. Với em, những giá trị trong sách sẽ trở nên gần gũi hơn khi được chia sẻ, lan tỏa đến bạn bè.

Thầy giáo Cao Văn Tuấn, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 12C3, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé nhận xét, Nhung là học sinh nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình trong học tập và các hoạt động của lớp. Sự chủ động, tinh thần ham học hỏi giúp em có thêm cơ hội phát huy sở trường, đồng thời tích lũy những kỹ năng cần thiết cho chặng đường phía trước.

Trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Hà Nhì là chất liệu được em Lỳ Cẩm Nhung đưa vào các phác họa của mình.

Từ bản A Pa Chải nơi cực Tây Tổ quốc, Lỳ Cẩm Nhung đang viết nên hành trình tuổi trẻ bằng sự chăm chỉ và tinh thần dám thử sức.

Những giải thưởng là niềm vui của gia đình, thầy cô và nhà trường, nhưng điều đáng quý hơn là cách em chủ động học hỏi, phát huy năng khiếu và hướng những điều mình làm tới cộng đồng. Đó cũng là nguồn khích lệ để học sinh vùng cao tự tin khám phá khả năng, nuôi dưỡng ước mơ và tạo dựng tương lai bằng chính nỗ lực của mình.