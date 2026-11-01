Nữ sinh Đà Nẵng đạt 28 điểm, IELTS 7.0 và trở thành thủ khoa đầu vào đại học

Trần Thị Thanh Duyên đạt 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, sở hữu IELTS 7.0.

Chủ động chuẩn bị từ lớp 11

Trần Thị Thanh Duyên (sinh năm 2008) sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Duyên trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Ngoại thương, trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), với 28 điểm, theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Khi biết mình trở thành thủ khoa đầu vào của trường, Duyên cảm thấy bất ngờ, xúc động và tự hào. Với nữ sinh, đây là dấu mốc đáng nhớ sau một quá trình học tập có sự chuẩn bị từ sớm, cùng những nỗ lực để vượt qua áp lực trong giai đoạn ôn thi.

Duyên bắt đầu chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh từ học kỳ II, lớp 11 bằng việc học IELTS. Nữ sinh thi lấy chứng chỉ trước khi bước vào lớp 12 để có thể dành thời gian tập trung cho các môn thi tốt nghiệp THPT. Kết quả, Duyên đạt IELTS 7.0.

Từ mùa Hè năm 2025, khi bắt đầu lớp 12, Duyên tập trung ôn tập các môn thuộc tổ hợp A01. Cách học của nữ sinh không dừng lại ở việc nghe giảng và làm bài tập trên lớp. Cô thường chủ động tìm hiểu thêm kiến thức, tham khảo những cách giải và phương pháp tư duy mới qua các website và mạng xã hội. “Mình thường kết hợp việc nghe giảng trên lớp với tự tìm hiểu thêm kiến thức, các cách làm và tư duy mới. Việc tự mở rộng, đào sâu kiến thức giúp mình ghi nhớ lâu hơn và hiểu được cốt lõi của vấn đề”, Duyên chia sẻ.

Thanh Duyên được trao danh hiệu “Thủ khoa trường và thủ khoa Chương trình cử nhân chính quy, loại hình đào tạo tiêu chuẩn, kỳ tuyển sinh đại học năm 2026”, tại Lễ vinh danh Sinh viên Xuất sắc, trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

Những lúc muốn từ bỏ mục tiêu

Có những thời điểm, kết quả các bài thi thử không đạt kỳ vọng khiến Duyên căng thẳng và hoài nghi năng lực của bản thân. “Mình từng tự hỏi, liệu mình có thể làm tốt hơn được không. Có những lúc mình muốn bỏ cuộc, chọn một mục tiêu thấp hơn để cảm thấy an toàn”, Duyên nhớ lại. Thay vì cố gắng học tiếp trong trạng thái tinh thần căng thẳng, nữ sinh chọn tạm thời ngắt nhịp ôn tập, dành thời gian cho những hoạt động yêu thích như nghe nhạc, xem chương trình truyền hình, hoặc đi ăn những món ngon. Với Duyên, khoảng nghỉ ấy giúp lấy lại tinh thần và từng bước thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Duyên nhận cúp vinh danh thủ khoa trường ĐH Kinh tế, tại chương trình “Vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên ĐH Đà Nẵng, năm 2026”.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Duyên quay về với mục tiêu đã đề ra, nhìn nhận những phần kiến thức còn yếu và tìm cách cải thiện. Thay vì xem điểm số chưa tốt là dấu hiệu cho thấy mình không đủ khả năng, Duyên xem đó là cơ hội để nhận ra những điều cần điều chỉnh.

Duyên cho rằng, những lần vấp ngã là điều khó tránh khỏi trên hành trình chinh phục mục tiêu lớn. Duyên ví những trở ngại như một “gia vị” không ai mong muốn nhưng lại góp phần làm nên ý nghĩa của thành quả cuối cùng. “Mình tin rằng, chỉ cần biết cách ‘chế biến’, những lần vấp ngã có thể trở thành một phần tạo nên ‘món ăn ngon’ mà chúng ta luôn ao ước. Khi đó, những va vấp sẽ giúp thành công thêm phần ý nghĩa”, nữ sinh chia sẻ.

Với Duyên, kết quả học tập là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Năng lực có thể tạo lợi thế ban đầu, phương pháp giúp sử dụng thời gian và công sức hiệu quả hơn, nhưng sự nỗ lực mới là yếu tố giúp mỗi người duy trì nhịp độ học tập, phát huy khả năng và vượt qua khó khăn. “Mình nghĩ, yếu tố quan trọng nhất là sự nỗ lực. Chính điều đó giúp mình duy trì nhịp độ học tập, phát huy năng lực, điều chỉnh phương pháp và vượt qua khó khăn để tiến bộ từng ngày”, Duyên bày tỏ.

Theo Duyên, trong hành trình học tập, ba mẹ là những người đồng hành tuyệt vời. Ba mẹ đã ở bên cô từ những ngày đầu tiên, luôn chia sẻ cảm xúc, tin tưởng, tôn trọng những lựa chọn. Trong kỳ thi THPT, ba mẹ vẫn luôn ở bên ngoài điểm thi, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần, để Duyên vững tâm hoàn thành tốt bài thi. “Sự đồng hành ấy cũng giúp mình có thêm niềm tin để bước qua những áp lực”, Duyên chia sẻ.

Duyên cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp THPT.

Từ hoạt động Đoàn đến những kỳ vọng ở giảng đường đại học

Ngoài việc học, Duyên từng là cộng tác viên BCH Đoàn trường THPT Phan Châu Trinh, phụ trách công việc tại Văn phòng Đoàn trường và được trao giải thưởng “Cán bộ Đoàn xuất sắc”, năm 2024. Duyên cũng là thành viên CLB Báo chí Phan Châu Trinh - INTO PCT, tham gia chiến dịch tình nguyện Hè “Hoa phượng Đỏ”.

Nữ sinh còn đảm nhận vai trò Đại sứ đồng hành của các dự án “Youthspeak 2024” và “Youthspeak Unitour 2025”, do AIESEC miền Trung và Đà Nẵng tổ chức. Những trải nghiệm này giúp hành trình thời phổ thông của Duyên có thêm các hoạt động bên ngoài lớp học. Trong ba năm học THPT, Duyên duy trì danh hiệu học sinh Xuất sắc.

Trong bốn năm tới, Duyên đặt mục tiêu tham gia các cuộc thi học thuật, thử sức với nghiên cứu khoa học nếu có cơ hội và duy trì kết quả học tập tốt để hướng đến tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc. Trở thành thủ khoa là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng với Duyên, đây cũng là điểm khởi đầu cho hành trình mới. Từ những lần lo lắng trước kết quả thi thử, đến khi đạt được thành quả mong muốn, nữ sinh nhận ra rằng, sự tiến bộ không đến từ việc luôn tự tin hay không bao giờ mắc sai lầm mà từ khả năng điều chỉnh và tiếp tục cố gắng sau mỗi lần gặp khó khăn.

Ảnh: NVCC