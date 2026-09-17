Nữ sinh có dấu hiệu bất thường tại nhà nghỉ, Công an vào cuộc liền tỏ sự thật đằng sau

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định chị N.Y.V. (SN 2008) đang bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, vu cáo liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy.

Các đối tượng yêu cầu chị V. phải có 300 triệu đồng trong tài khoản để “xác minh nguồn tiền”, đồng thời đe dọa sẽ bắt, xử lý nếu không thực hiện.

Bằng sự tuyên truyền, giải thích và vận động kịp thời, Công an xã Thiên Lộc giúp chị V. nhận diện thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, gia đình đã đến đón chị V. về an toàn.

Lực lượng Công an khuyến cáo: Không tin – Không chuyển tiền – Không cung cấp thông tin – Không làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Khi nhận cuộc gọi bất thường, hãy bình tĩnh ngắt liên lạc, thông báo người thân và báo ngay Công an xã, phường gần nhất để được hỗ trợ.