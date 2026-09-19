Nữ sinh chọn theo ngành kỹ thuật, trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐH Xây dựng

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Minh Trang có điểm Toán 9,5; Vật lý 8,5. Với việc có chứng chỉ IELTS 7.0 được quy đổi thành điểm 10 môn Tiếng Anh, cô bạn có tổng điểm xét tuyển 28 theo tổ hợp A01; qua đó trúng tuyển Nguyện vọng 1 vào ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng) của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Không chỉ vậy, với kết quả này, Minh Trang còn là thủ khoa đầu vào toàn khóa của trường năm 2026.

Trang cũng vinh dự được chọn đại diện cho hơn 4.800 tân sinh viên khóa 71 phát biểu cảm tưởng tại lễ chào tân sinh viên của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội sáng 19/9.

Chọn theo học ngành Kỹ thuật xây dựng, Phạm Minh Trang (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) trở thành thủ khoa đầu vào toàn khóa của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với VietNamNet, Trang cho hay rất vui và bất ngờ với kết quả này. Cô bạn cho biết đây là nguyện vọng mà em đăng ký theo sở thích và không hề do dự.

“Em muốn theo ngành Xây dựng vì thực sự thích ý nghĩa của việc tạo ra một nơi để mọi người gọi là nhà, là chốn để tìm về. Khi biết em đăng ký nguyện vọng, nhiều người cũng bảo con gái theo ngành này sẽ thiệt thòi hơn so với các bạn nam, nhưng em thấy quan trọng nhất là phù hợp với tính cách, sở thích của mình. Từ bé, em đã rất thích việc tự tay tạo nên những thành phẩm có hình hài cụ thể, thích sự tỉ mỉ và muốn những điều mình làm ra trở thành những công trình có ích cho người khác. Sau này lớn dần lên, khi nhìn những mô hình hay những công trình xây dựng thực tế, em thực sự thấy thích thú, thậm chí như bị hút hồn với những chi tiết đẹp”, Trang chia sẻ.

Theo đuổi ngành Kỹ thuật xây dựng, Trang cũng định hình và sẵn sàng tinh thần sẽ đối mặt và vượt qua nhiều vất vả hơn so với học những ngành như kinh tế, truyền thông, ngôn ngữ,... Song đổi lại, cô bạn nhìn thấy nhiều cơ hội việc làm hơn sau ra trường, khi đất nước đang có nhiều chính sách với các ngành về STEM.

Trang hiểu rằng bản thân sẽ phải làm quen nhiều với máy móc và các bản vẽ. “Học kỹ thuật chắc chắn bản thân em sẽ phải căng mình và cố gắng nhiều hơn. Em cũng có những lo lắng nhất định. Nhưng nữ giới cũng có những thế mạnh về sự tỉ mỉ, chi tiết hơn các bạn nam”, Trang lạc quan.

Không muốn những năm tháng đại học trôi qua một cách mờ nhạt

Vui vì kết quả ngày hôm nay, song theo Trang, hành trình phía trước chắc chắn không chỉ có thuận lợi mà còn nhiều khó khăn, thử thách. Cô bạn tự nhủ phải tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện từng ngày.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trao giấy khen, tuyên dương sinh viên tiêu biểu khóa 71 cho Phạm Minh Trang tại chương trình Chào tân sinh viên năm 2026. Ảnh: T.H

Trang cho hay, không muốn những năm tháng đại học trôi qua một cách mờ nhạt. Em đặt quyết tâm sẽ mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, không ngại khó khăn; ngoài việc học sẽ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để trang bị thêm nhiều kỹ năng. Ngoài việc học các kiến thức trên lớp, em dự định đào sâu tìm hiểu, học và thực hành nhiều phần mềm dựng hình và thiết kế.

“Em hy vọng sẽ có một thanh xuân đủ nỗ lực, bản lĩnh để vượt qua thử thách; đủ nhiệt huyết để theo đuổi ước mơ và không bỏ phí những năm tháng dưới mái trường đại học, sẵn sàng hành trang vào môi trường làm việc trong tương lai”, Trang nói.

Sáng 19/9, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tổ chức lễ chào đón hơn 4.800 tân sinh viên khóa 71. PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ các tân sinh viên cố gắng học tập nghiêm túc, tìm hiểu về ngành nghề, trải nghiệm cuộc sống đại học và khám phá khả năng bản thân. "Rồi chính những năm tháng ở đây sẽ giúp các em biết mình có thể đi đến đâu và muốn trở thành người như thế nào. Các em sẽ thấy những điều mình học hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống. Đó có thể là một ngôi nhà, một cây cầu, tuyến đường, khu đô thị; là công việc của một kiến trúc sư, một kỹ sư trên công trường, một người quản lý dự án; hay những công việc trong lĩnh vực môi trường, vật liệu, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác", ông Tùng nói.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (bìa phải) và PGS.TS Phạm Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng nhà trường (bìa trái) trao học bổng cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc.

Song vị hiệu trưởng cho hay, học đại học không chỉ là học một nghề, mà còn là quãng thời gian để các sinh viên trưởng thành. "Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường sẽ giúp các em có thêm hiểu biết về văn hóa, xã hội và cuộc sống; rèn luyện kỹ năng, cách suy nghĩ, cách giao tiếp và làm việc với mọi người. 4, 5 năm nữa, khi rời trường, điều các em mang theo không chỉ là một tấm bằng và kiến thức chuyên môn, mà còn là những hiểu biết rộng hơn, kỹ năng, những mối quan hệ, sự tự tin để bước vào công việc và cuộc sống", ông Tùng nói.

Tại chương trình, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cũng trao tặng 1 suất học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng cho sinh viên có thành tích xuất sắc nhất và các suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho các sinh viên đạt chuẩn xét thưởng theo quy định.