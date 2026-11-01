Nữ sinh Cà Mau kể chuyện quê hương qua ảnh

Đặc biệt, đông đảo nữ sinh các trường đại học, cao đẳng đã nhiệt tình tham gia, mang đến sân chơi những góc nhìn trẻ trung, sáng tạo, góp phần giới thiệu vẻ đẹp con người và quê hương Cà Mau.

Dành cho nữ công dân từ 18-35 tuổi, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ mà còn tạo cơ hội để các thí sinh thể hiện cá tính, sự tự tin và tình yêu quê hương qua từng khung hình.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau thực hiện bộ ảnh dự thi tại trường.

Tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, Đoàn trường đã sớm triển khai cuộc thi đến các chi đoàn. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp và trên các kênh thông tin của trường, Đoàn trường còn có hình thức khuyến khích, động viên sinh viên tham gia, giúp cuộc thi lan toả rộng hơn trong sinh viên.

Anh Lê Minh Quân, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, cho biết: “Đoàn trường đã tổ chức triển khai cuộc thi trực tiếp và thông qua trang thông tin của trường, giúp các bạn sinh viên nắm rõ ý nghĩa, thể lệ dự thi. Đối với các chi đoàn có số lượng đoàn viên tham gia tích cực, Đoàn trường sẽ cộng điểm rèn luyện trong học kỳ tới. Đặc biệt, những sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi cũng sẽ được đề nghị Ban Giám hiệu khen thưởng đột xuất”.

Anh Lê Minh Quân, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, thông tin về cuộc thi đến sinh viên.

Với mong muốn giới thiệu hình ảnh người làm ngành y trong tương lai, sinh viên Nguyễn Phạm Quế Anh, Khoa Y, Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, lựa chọn ý tưởng chụp ảnh gắn với chiếc áo blouse trắng và nghề nghiệp mình đang theo đuổi.

“Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” là sân chơi mới dành cho nữ sinh viên tỉnh nhà, nơi chúng em thể hiện sự tự tin, cá tính của riêng mình. Qua tác phẩm dự thi, em cũng muốn mọi người biết nhiều hơn về nét đẹp lao động và những đóng góp thầm lặng của người làm ngành y. Đối với yêu cầu chụp ảnh tại danh lam thắng cảnh, điểm du lịch, em dự định chọn cánh đồng điện gió tại khu vực Bạc Liêu”, Quế Anh chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Phạm Quế Anh, Khoa Y, Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, gửi gắm ước mơ trở thành nữ bác sĩ qua những khung hình dự thi.

Không khí chuẩn bị dự thi cũng diễn ra sôi nổi tại Trường Đại học Bạc Liêu. Nhiều nữ sinh chủ động lên ý tưởng, lựa chọn trang phục và tìm đến các điểm du lịch, di tích lịch sử để thực hiện bộ ảnh.

Sinh viên Trần Ngọc Nhi, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu, duyên dáng trong tà áo dài và chiếc nón lá, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Với sinh viên Tiêu Ngọc Phương Anh, Khoa Sư phạm, cuộc thi không đơn thuần là sân chơi về nhan sắc mà còn là cơ hội để giới thiệu bản thân, quảng bá hình ảnh quê hương và rèn luyện sự tự tin.

Phương Anh chia sẻ: “Em rất hào hứng khi biết đến cuộc thi ảnh cấp tỉnh do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức. Em đã chuẩn bị nhiều ý tưởng và lựa chọn những góc chụp phù hợp. Qua cuộc thi, bản thân mong muốn tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, hình ảnh sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu năng động, trẻ trung, duyên dáng, đồng thời góp phần lan toả hình ảnh tỉnh Cà Mau mới đầy sức sống, với nhiều cảnh đẹp độc đáo”.

Sinh viên Tiêu Ngọc Phương Anh, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu, lựa chọn Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) làm địa điểm thực hiện bộ ảnh dự thi, góp phần quảng bá cảnh đẹp quê hương.

Sự hưởng ứng tích cực của nữ sinh các trường đại học, cao đẳng góp thêm màu sắc trẻ trung cho cuộc thi. Mỗi bộ ảnh không chỉ thể hiện nét duyên dáng, cá tính của thí sinh mà còn gửi gắm tình yêu nghề nghiệp, niềm tự hào về mái trường và quê hương. Qua đó, những gương mặt trẻ trở thành những người giới thiệu hình ảnh Cà Mau bằng chính góc nhìn, cảm nhận và sự sáng tạo của mình./.