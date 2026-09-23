Nữ sinh bị khởi tố sau vụ va chạm khiến cụ bà tử vong

Ngày 23/9, đại diện VKSND khu vực 11, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị N. (SN 2008, trú tại thôn Tân Thành, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ công bố các Quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị N.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 18/7/2026, Nguyễn Thị N. điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường tỉnh 305C theo hướng từ xã Tiên Lữ đi xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

Khi đến đoạn đường tỉnh 305C thuộc địa phận thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ, do không chú ý quan sát, không bảo đảm tốc độ phù hợp, xe đạp điện do Nhung điều khiển đã va chạm vào phía sau bà V.T.D (SN 1938, trú tại thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) đang đi bộ phía trước cùng chiều.

Sau va chạm, bà D. ngã xuống đường và bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, đến ngày 15/8/2026, bà D. tử vong.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Nguyễn Thị N. có dấu hiệu vi phạm quy định về tốc độ và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là khi tham gia giao thông; luôn quan sát, làm chủ tốc độ và chủ động xử lý các tình huống phát sinh trên đường. Bởi chỉ một khoảnh khắc thiếu chú ý cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người khác và kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm.