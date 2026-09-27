Nữ sinh Bắc Ninh xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc

Chiều ngày 26/9, tại Hà Nội, vòng chung kết Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2026 diễn ra sôi nổi với sự tranh tài của 18 thí sinh xuất sắc nhất.

Hoàng Bảo Châu trả lời câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi.

Đây là những gương mặt đại diện tiêu biểu vượt qua các vòng loại khắt khe tại hai miền Bắc - Nam, quy tụ từ 94 cơ sở giáo dục (gồm các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và học viện) trên toàn quốc.

Tại vòng chung kết, các thí sinh cùng nhau tranh tài qua hai phần thi thử thách: Phần thi hùng biện bằng tiếng Hàn theo chủ đề do Ban tổ chức yêu cầu và phần thi ứng xử, trực tiếp trả lời các câu hỏi từ Ban Giám khảo là những giáo viên, giảng viên người Hàn Quốc.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh (Hoàng Bảo Châu đứng ngoài cùng, từ trái qua).

Bằng tư duy sắc bén, phản xạ linh hoạt cùng khả năng ngôn ngữ vượt trội, em Hoàng Bảo Châu, học sinh lớp 12 chuyên Hàn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang đã có màn thể hiện đầy thuyết phục và vinh dự đoạt giải Nhất khối Trung học phổ thông.

Kết quả này tiếp tục nối dài bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của nữ sinh Chuyên Bắc Giang. Trước đó, Bảo Châu đã sở hữu chuỗi giải thưởng ấn tượng tại nhiều sân chơi ngôn ngữ uy tín: Giải Nhất vòng thi mùa đông IOK (Olympic tiếng Hàn trên Internet) toàn quốc lớp 10; giải Nhì vòng thi mùa đông IOK toàn quốc lớp 11; giải Ba Cuộc thi lồng tiếng do Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội ) tổ chức…

Em Hoàng Bảo Châu xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc – Cúp Đại sứ Hàn Quốc được tổ chức bởi Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, có sự phối hợp với các đơn vị : Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Học viện King Sejong, cùng sự tài trợ của Đại học Nữ Ewha Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Hãng hàng không Jeju Air.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Hàn ở Việt Nam có cơ hội thử sức trong lĩnh vực tiếng Hàn. Cuộc thi bao gồm 3 hạng mục: Khối chuyên ngành, khối ngoài chuyên ngành và khối phổ thông.

Giải Nhất Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2026 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Hoàng Bảo Châu, mà còn khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo tiếng Hàn của Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang.

Người thân trong gia đình và cô giáo dạy tiếng Hàn chúc mừng Hoàng Bảo Châu giành giải Nhất cuộc thi.

Hoàng Bảo Châu (sinh năm 2009) sinh ra và lớn lên tại xã Mỹ Thái, hiện đang sinh sống tại phường Lạng Giang, thành phố Bắc Ninh. Suốt những năm tháng học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, em liên tục là học sinh xuất sắc, giành nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi.