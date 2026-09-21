Nữ sinh Bắc Ninh tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2026

Đam mê nghệ thuật

Sinh năm 2015, hiện là học sinh lớp 6D Trường Trung học cơ sở Tân Yên, Nguyễn Hoa Thảo Mơ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Tuy tuổi còn nhỏ, cô bé đã có chiều cao nổi bật 1,65 m, gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin, khả năng trình diễn tự nhiên. Được gia đình tạo điều kiện, Thảo Mơ tiếp cận với nhiều môn nghệ thuật. Bảng thành tích của cô học trò nhỏ vì thế cũng khá dày. Thảo Mơ từng là Đại sứ hình ảnh Lễ hội Bắc Kạn; Đại sứ hình ảnh Chương trình tôn vinh Bản sắc Việt Lạng Sơn 2025; giành Huy chương Bạc quốc gia môn Đàn tranh; Giải Triển vọng tài năng nhí Bắc Giang (trước đây); Giải A Tiếng hát Tuổi Hoa tỉnh Bắc Ninh 2026; Giải Nhất cuộc thi thiết kế trang phục tái chế “Vì môi trường xanh” năm 2025.

Nguyễn Hoa Thảo Mơ được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ nhí châu Á (Little Miss Universe Asia 2026) tại Philippines.

Em cũng từng lọt Top 15 mẫu ảnh nhí Việt Nam, Top 3 Siêu mẫu nhí toàn năng, giành Giải Nhất Model cá tính và toàn năng cùng nhiều giải thưởng tại các sân chơi dành cho thiếu nhi. Trong lĩnh vực nghệ thuật, Thảo Mơ có cơ hội góp mặt tại nhiều chương trình, show diễn như Gala Xuân ấm áp 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, một số chương trình thời trang tại Bắc Ninh, Hà Giang, Hà Nội...

Không chỉ sở hữu năng khiếu trình diễn, Thảo Mơ còn say mê âm nhạc truyền thống, đặc biệt là đàn tranh, loại nhạc cụ mang âm thanh trong trẻo, sâu lắng. Những giai điệu vang lên từ cây đàn dần trở thành một “thế giới riêng”, nơi cô bé thỏa sức nuôi dưỡng cảm xúc và tình yêu nghệ thuật. Mẹ Thảo Mơ chia sẻ: “Có những hôm con tự ngồi tập đàn tranh rất lâu, càng gặp bài khó con lại càng muốn chinh phục. Điều khiến gia đình yên tâm là con luôn có thái độ học tập rất nghiêm túc, có ý thức tự rèn luyện”.

Dù dành nhiều thời gian cho nghệ thuật, Thảo Mơ vẫn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng. Em duy trì thành tích học tập tốt trong nhiều năm, luôn tự giác hoàn thành nhiệm vụ ở trường, lớp và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Bên cạnh đó, em còn đoạt giải Ba cuộc thi Mỹ thuật cấp tỉnh với chủ đề “Ngôi trường thân yêu”. Với Thảo Mơ, mỗi sân khấu không chỉ là nơi thể hiện năng khiếu mà còn là một cơ hội để học hỏi, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa dân tộc.

Mang sắc màu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế

Từ ngày 13 đến 19/8, tại Philippines, Thảo Mơ bước vào hành trình tranh tài tại Little Miss Universe 2026 cùng các đại diện đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ các hoạt động giao lưu, phỏng vấn, kết nối văn hóa đến những phần thi tài năng, trình diễn trang phục công sở, dạ hội và trang phục dân tộc, Thảo Mơ đều thể hiện sự nghiêm túc và chủ động.

Sau những ngày tranh tài tại Little Miss Universe 2026, Nguyễn Hoa Thảo Mơ được trao tặng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ nhí châu Á. Từ những sân khấu đầu tiên ở quê hương đến đấu trường quốc tế, Thảo Mơ đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình.

Ở phần thi tài năng, Thảo Mơ mang đến sân khấu quốc tế tiếng đàn tranh, một trong những nhạc cụ truyền thống giàu bản sắc của Việt Nam. Tiết mục “Rừng xanh vang tiếng Ta lư” được em chuẩn bị kỹ, không chỉ thể hiện năng khiếu và sự tinh tế trong nghệ thuật mà còn trở thành cầu nối đưa âm sắc và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè trên khắp năm châu. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi Thảo Mơ giành giải Tài năng xuất sắc với phần trình diễn đàn tranh. Đây là một trong những dấu ấn nổi bật của đại diện Việt Nam tại cuộc thi, bởi tài năng cá nhân được kết hợp cùng thông điệp quảng bá văn hóa truyền thống.

Thảo Mơ mong muốn mọi người biết đến đất nước Việt Nam giàu truyền thống, quê hương Kinh Bắc đậm đà bản sắc với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, em tự thiết kế một video giới thiệu về văn hóa Việt Nam và Bắc Ninh - Kinh Bắc. Qua những hình ảnh, câu chuyện được lựa chọn và thể hiện bằng góc nhìn của một cô bé tuổi thiếu niên, em mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế vẻ đẹp của quê hương, đất nước.

Sau những ngày tranh tài, Nguyễn Hoa Thảo Mơ được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ nhí châu Á tại Little Miss Universe 2026. Chiếc vương miện và danh hiệu quốc tế là phần thưởng cho quá trình nỗ lực, rèn luyện và chuẩn bị nghiêm túc. Nhưng có lẽ, giá trị lớn hơn mà hành trình tại Philippines mang lại chính là những trải nghiệm đầu đời trên một sân khấu quốc tế. Danh hiệu em đạt được không chỉ là một chiếc vương miện, đó còn là dấu son trên hành trình trưởng thành của một cô học trò mang theo tình yêu nghệ thuật, niềm tự hào về quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Từ những sân khấu đầu tiên ở quê hương đến sân khấu quốc tế, Thảo Mơ đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình.