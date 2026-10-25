Nữ sinh 5 tốt là Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế quốc dân

Tối 24/10, tại Hà Nội, Chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026 diễn ra với màn khoe sắc đua tài của 40 thí sinh.

40 thí sinh đua sắc khoe tài trong đêm Chung kết NEU Glamour 2026. Ảnh: BTC

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức nhằm tuyên truyền và xây dựng hình mẫu sinh viên thời đại mới; đẩy mạnh phong trào "Sinh viên 5 tốt" với 5 tiêu chí: Học tập tốt; đạo đức tốt; kỹ năng tốt; hội nhập tốt; thể lực tốt.

Thí sinh thể hiện nét đẹp duyên dáng với trang phục truyền thống áo dài. Ảnh: BTC

40 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết (gồm 20 nam thí sinh và 20 nữ thí sinh), trong đó có 3 du học sinh đến từ Lào, Hàn Quốc và LB Nga. Theo Ban Tổ chức, chất lượng, thí sinh năm nay được đánh giá rất cao về ngoại hình lẫn tư duy; điểm trung bình học tập cao hơn nhiều so với điều kiện 7.0 của Ban Tổ chức.

Trong đêm Chung kết, các thí sinh đã thể hiện vẻ đẹp sự tự tin, thanh lịch và kỹ năng làm chủ sân khấu qua phần thi trình diễn trang phục truyền thống và trang phục dạ hội.

Nam thí sinh trong phần thi trang phục truyền thống.

Trong phần thi trang phục dạ hội, các thí sinh đã thể hiện nét thanh lịch với những bộ vest, váy được thiết kế kiểu cách.

Với màn thể hiện ấn tượng trên sân khấu, 10 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào phần thi ứng xử.

Cụ thể, Top 5 nữ thí sinh: Lê Quỳnh Anh (SBD 92), Nguyễn Thị Bảo Ngân (SBD 20), Lê Hồ Quỳnh Mai (SBD 73), Trần Phương Mai (SBD 136) và Phạm Nguyễn Minh Thư (SBD 145). Top 5 nam thí sinh: Vũ Trần Anh Khoa (SBD 086), Khuất Đình Trung (SBD 098), Tạ Nhật Minh (SBD 133), Hong Eun Woo (SBD 147), Hoàng Nhật Quang (SBD 063).

10 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử với câu hỏi chung và câu hỏi từ giám khảo. Ảnh: BTC

Dấu ấn từ phần thi ứng xử về bản lĩnh nữ sinh chuẩn "3B"

Trần Phương Mai (2005, quê Hưng Yên) là Đảng viên trẻ và cán bộ Đoàn - Hội năng nổ; đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", IELTS 7.0. Cô tin rằng tri thức là một hành trình không có điểm dừng, và mỗi bước chân khiêm nhường trên hành trình ấy sẽ mở ra những chân trời rộng lớn hơn của sự trưởng thành. Ảnh: BTC

Trong đêm Chung kết, "sinh viên 5 tốt" Trần Phương Mai (SBD 136) đã đặc biệt ghi dấu ấn trong phần thi ứng xử.

Ở phần câu hỏi chung, Phương Mai đã chinh phục hội trường ngay từ phần trả lời câu hỏi chung khi mang đến hình mẫu nữ sinh hiện đại gắn liền với “3 chữ B”.

Cụ thể, “Brilliant” làtrí tuệ và tư duy kinh tế nhạy bén; "Beautiful" làvẻ đẹp chỉn chu từ diện mạo bên ngoài đến tâm hồn bên trong; "Brave" là bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và tự tin bước đi trên con đường riêng.

Phương Mai khẳng định: “Vẻ đẹp không thực sự tỏa sáng nếu như không đi cùng tri thức, và tri thức sẽ không thực sự ý nghĩa nếu như không được chuyển hóa thành hành động".

Cô mong muốn mang kiến thức học được tại NEU để tạo nên những tác động thiết thực cho xã hội, đúng với tinh thần mà nhà trường luôn hướng tới: kiến tạo con đường thông minh để mỗi cá nhân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và mang lại giá trị cho cộng đồng.

Trả lời câu hỏi từ giám khảo về vấn đề lớn nhất mà giới trẻ hiện nay đang đối mặt cùng giải pháp tận dụng sức ảnh hưởng nếu đăng quang Hoa khôi, Phương Mai cho biết áp lực lớn nhất của người trẻ giữa thời đại quá nhiều chuẩn mực xã hội là: “Không biết mình nên trở thành ai và thành công như thế nào”.

Trước thực tế này, Phương Mai đưa ra một góc nhìn giàu tính nhân văn: thành công không nhất thiết phải là một công việc tốt hay danh vị cao sang, mà việc được sống hạnh phúc, phù hợp với bản thân và làm những điều mình mong muốn cũng chính là một dạng thành công.

Khép lại phần thi, cô gửi gắm thông điệp kêu gọi các bạn trẻ hãy luôn sống tự tin để tạo nên sự khác biệt trên con đường riêng, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng đồng hành, lan tỏa những giá trị tốt đẹp nếu chạm tay tới chiếc vương miện Hoa khôi NEU Glamour 2026.

Danh hiệu cao nhất cuộc thi thuộc về Trần Phương Mai (SBD 136) và Hoàng Nhật Quang (SBD 063)

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa khôi và Nam vương cuộc thi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026 thuộc về Trần Phương Mai (SBD 136) - sinh viên khoa Du lịch và Khách sạn; và Hoàng Nhật Quang (SBD 063) - sinh viên Viện Ngân hàng - Tài chính. Danh hiệu Á khôi 1 và Á vương 1 được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Bảo Ngân (SBD 20) - sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh; và Vũ Trần Anh Khoa (SBD 086) - sinh viên khoa Kinh tế học. Danh hiệu Á khôi 2 và Á vương 2 thuộc về thí sinh Lê Hồ Quỳnh Mai (SBD 73) - sinh viên Viện Đào tạo tiên tiến, Chất lượng cao và POHE; và Á vương 2 Hong Eun Woo (SBD 147) - sinh viên Viện Đào tạo tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.