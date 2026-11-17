Nạn nhân là Kristin Sargent, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Georgia. Vụ việc xảy ra ngày 26/9 tại khu căn hộ Rambler Athens, thành phố Athens, bang Georgia. Sargent được cho là đã ngã qua cửa sổ căn hộ và rơi xuống khu vực sàn bên cạnh hồ bơi.

Theo đài WANF, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường phát hiện nữ sinh bị gãy hở xương đùi và có vết thương ở ngực. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm đó, cảnh sát nhận định Sargent có khả năng sống sót dù bị thương nghiêm trọng.

Kristin Sargent. Ảnh: People. ↵

Vài ngày sau tai nạn, các nguồn tin xác nhận Sargent đã tỉnh lại và đang trong quá trình hồi phục. Đoạn video do Sở Cảnh sát hạt Athens-Clarke công bố cho thấy nữ sinh nằm trên giường bệnh, mắt đã mở. Trong lúc được nhân viên y tế chăm sóc, cô nói: “Không ai làm điều gì xấu với tôi”.

Video cũng ghi lại cuộc trao đổi giữa bạn bè của Sargent và các sĩ quan cảnh sát tại bệnh viện. Một người bạn cho biết đã vô cùng lo lắng khi nghe tin nữ sinh gặp nạn.

“Tôi cứ nghĩ mình đến đây để chứng kiến cô ấy đã chết”, người này nói với cảnh sát.

Trước khi xảy ra tai nạn, Sargent cùng bạn bè đến một quán bar trong thời gian diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng bầu dục Georgia Bulldogs và Oklahoma Sooners. Sau đó, cả nhóm trở về căn hộ.

Theo lời kể của những người bạn, Sargent nhảy theo ca khúc The Climb phát hành năm 2009 của Miley Cyrus. Trong lúc nhảy trên ghế sofa và một chiếc đệm hơi, cô bất ngờ ngã ngửa qua cửa sổ đang mở.

“Tôi nghĩ có thể cô ấy đã uống một lon bia”, một người bạn nói với cảnh sát. Người này cho biết nhóm đã mở cửa kính nhưng tấm lưới chắn vẫn được hạ xuống trước khi Sargent gặp nạn.

Tòa nhà Rambler Athens. Ảnh: People.

Lực lượng cứu hộ nhận định cô có thể đã va vào một chiếc ghế băng kim loại có đệm trên đường rơi. Vật này được cho là đã góp phần giảm lực va chạm.

WANF dẫn lời một quản lý bệnh viện cho biết Sargent có biểu hiện say rượu. Một sĩ quan cảnh sát nhận định lượng cồn trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến khả năng phản xạ, chống đỡ của nữ sinh khi rơi xuống.

Sau vụ việc, cha của Sargent, ông Richard Sargent, trả lời đài WSB rằng tình trạng của con gái tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

“Con bé là một chiến binh mạnh mẽ, vì vậy nó sẽ ổn thôi”, ông nói, đồng thời cho biết con gái hiểu mình may mắn thế nào khi sống sót sau cú ngã.

Ông cũng kể lại rằng Sargent đã nói với một người bạn: “Này, mình vẫn còn sống. Mình không thể tin được”.