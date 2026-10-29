Nữ sinh 21 tuổi được phẫu thuật u bì buồng trứng bằng kỹ thuật nội soi 5mm

Phát hiện u bì buồng trứng sau những cơn đau vùng chậu

Nữ sinh 21 tuổi, đang học tập tại Hà Nội, xuất hiện những cơn đau buốt vùng chậu bên trái sau kỳ kinh nguyệt. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u bì buồng trứng kích thước khoảng 40 x 63mm và chỉ định phẫu thuật.

BSCC. Trần Đức Hùng, Phụ trách Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai, và ThS.BSNT. Lê Thiệu Quyết trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho nữ sinh 21 tuổi (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai).

Ca phẫu thuật do BSCC. Trần Đức Hùng, Phụ trách Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai, và ThS.BSNT. Lê Thiệu Quyết trực tiếp thực hiện.

Người bệnh được phẫu thuật nội soi bằng kỹ thuật sử dụng ba trocar, mỗi trocar có đường kính 5mm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục thuận lợi, cho biết ít đau và đã có thể đi lại sau một thời gian ngắn. Theo thông tin từ ê-kíp, bệnh nhân dự kiến xuất viện sau bốn ngày điều trị.

Phẫu thuật nội soi với ba đường vào chỉ 5mm

Theo các bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, trong một số ca phẫu thuật nội soi u buồng trứng, phương pháp thường được sử dụng là hai trocar 10mm và một trocar 5mm. Với kỹ thuật được áp dụng trong ca mổ này, cả ba trocar đều có đường kính 5mm.

Sau ca phẫu thuật nữ sinh 21 tuổi hồi phục nhanh, ThS.BSNT. Lê Thiệu Quyết tư vấn cho người bệnh và gia đình (Ảnh:Bệnh viện Bạch Mai ).

Việc thu nhỏ các đường vào ổ bụng giúp hạn chế tổn thương thành bụng, giảm kích thước sẹo sau mổ và có thể góp phần giảm đau, hỗ trợ người bệnh hồi phục thuận lợi hơn. Đối với người bệnh trẻ tuổi, yếu tố thẩm mỹ cũng là mối quan tâm đáng chú ý.

Tuy nhiên, đường mổ nhỏ khiến thao tác bóc tách và lấy bệnh phẩm trở nên khó khăn hơn. Để đưa khối u ra ngoài, ê-kíp sử dụng túi đựng bệnh phẩm chuyên dụng, xử lý và chia nhỏ bệnh phẩm ngay bên trong túi nhằm hạn chế nguy cơ dịch hoặc mô khối u tràn vào ổ bụng.

Các bác sĩ cho biết kỹ thuật này đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm, thao tác chính xác và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình can thiệp. Việc lựa chọn phương pháp cần căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh, với yêu cầu an toàn và hiệu quả điều trị được đặt lên hàng đầu.