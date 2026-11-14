Nữ sinh 21 tuổi bị đâm bên ngoài ký túc xá của trường cao đẳng, nghi phạm bỏ trốn với đặc điểm gây chú ý

Một nữ thành viên 21 tuổi thuộc cộng đồng Trường Cao đẳng Barnard tại Manhattan, New York (Mỹ), bị tấn công bằng dao bên ngoài khu ký túc xá. Nạn nhân bị thương phía sau tai và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ hành hung xảy ra gần Trường Cao đẳng Barnard và Đại học Columbia vào khoảng hơn 20h ngày 12/11 (giờ địa phương).

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một phụ nữ bị vết thương rách da phía sau tai. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Nhà chức trách cho biết tình trạng sức khỏe của cô hiện ổn định.

Trường Cao đẳng Barnard. Ảnh: People.↵

Theo tờ Columbia Spectator, vụ việc xảy ra bên ngoài một khu ký túc xá dành cho sinh viên Barnard. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác nhận nạn nhân có phải là sinh viên đang theo học tại trường hay không.

Một sinh viên Barnard tên Eva Kates kể lại với Columbia Spectator rằng ban đầu cô tưởng khu vực này vừa xảy ra một vụ cướp tại cửa hàng tạp hóa Morton Williams do nhìn thấy đông cảnh sát tập trung.

"Tôi cứ nghĩ có người vừa cướp cửa hàng Morton Williams và tự hỏi tại sao lại có nhiều cảnh sát đến vậy. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy một cô gái với máu dính trên cổ", Kates kể.

Sau vụ việc, sinh viên Đại học Columbia và Trường Cao đẳng Barnard đều nhận được tin nhắn cảnh báo từ ban quản lý nhà trường.

Theo thông tin do các quan chức Barnard cung cấp và được Columbia Spectator dẫn lại, nghi phạm được cho là đã bỏ trốn về phía bắc ngay sau khi thực hiện hành vi tấn công.

Trong thông báo gửi sinh viên Đại học Columbia, nghi phạm được mô tả là nam giới, da sẫm màu, cao khoảng 1,75m, thân hình đậm người. Người này mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu, đội mũ màu vàng bên trong và mặc quần màu be.

Tuy nhiên, thông cáo chính thức của NYPD không đề cập đến đặc điểm nhận dạng nghi phạm nói trên.