Nữ sinh 20 tuổi ngành Giáo dục tiểu học đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng tối 7/11 với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc. Các nội dung trình diễn trọng tâm gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Yến Trang.

Ban tổ chức đã trao vương miện hoa hậu cho thí sinh Nguyễn Yến Trang (20 tuổi). Sở hữu chiều cao 1,71 m, Yến Trang hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh (20 tuổi), sở hữu bảng thành tích học tập như thủ khoa cấp ba, giành học bổng Mỹ, thành thạo tiếng Anh và Trung Quốc.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi (20 tuổi), là sinh viên năm hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM. Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

Ngoài ra, BTC còn trao danh hiệu Người đẹp Nhân ái - Trần Xuân Khánh Linh, Người đẹp Du lịch và Môi trường - Tạ Thị Hoa, Người đẹp Truyền thông và Nghệ thuật - Đinh Hoàng Gia Linh, Người đẹp Thời trang và Thể thao - Đinh Diệu Anh, Người đẹp Biển - Bùi Mai Linh, Thí sinh được bình chọn nhiều nhất - Vũ Hồng Hạnh.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh.

"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Tân hoa hậu trong trang phục áo dài của NTK Ngọc Hân.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.

Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là người Việt Nam".

Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu

Ảnh: BTC