Nữ sinh 20 tuổi đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện cho người kế nhiệm Nguyễn Yến Trang trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. (Nguồn: Hoa hậu Việt Nam)

Tối 7/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, với sự tranh tài của 25 thí sinh. Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Tân hoa hậu sinh năm 2006, cao 1,71 m, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước khi tham gia cuộc thi, cô từng lọt vào top 20 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Trong hành trình tại Hoa hậu Việt Nam năm nay, Yến Trang tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như trồng rừng ngập mặn và tri ân cựu chiến binh tại Hải Phòng.

Trong phần thi ứng xử dành cho top 5, Yến Trang nhận câu hỏi về vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam và cách lan tỏa hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế. Cô bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống trong một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải đối mặt với chiến tranh.

Người đẹp cho rằng vẻ đẹp của hòa bình hiện diện trong những điều bình dị hằng ngày, từ bầu trời trong xanh, tiếng chim hót đến cơ hội được học tập, làm việc và cống hiến.

Cô cũng nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên năm 2019 tổ chức tại Việt Nam, cho rằng đây là minh chứng cho vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong việc kiến tạo, lan tỏa hòa bình. Kết thúc phần trả lời, cô khẳng định niềm tự hào khi là người Việt Nam.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa), Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh (trái) và Á hậu 2 Lê Phương Nghi (phải). (Nguồn: Hoa hậu Việt Nam)

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh. Cô hiện theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), từng là thủ khoa tốt nghiệp Trường Quốc tế Mỹ APU năm 2024.

Á hậu 2 là Lê Phương Nghi, 20 tuổi, quê Gia Lai, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh và từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2025.

Tại đêm chung kết, 25 thí sinh lần lượt trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội trước khi ban giám khảo lựa chọn những gương mặt xuất sắc bước vào vòng thi ứng xử.

Với chủ đề “Miền hương sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam qua bốn giá trị: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

(Tổng hợp)