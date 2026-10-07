Nữ sinh 19 tuổi tử vong thương tâm sau cuộc cãi vã với bạn trai vào lúc rạng sáng

Vụ việc xảy ra ngày 6/10 tại 1 căn nhà cho thuê trên đường Jalan Air Putih 2, thành phố Kuantan, Malaysia. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát nhận được cuộc gọi vào khoảng 4h30 từ 1 nam thanh niên 19 tuổi. Người này báo tin vừa xảy ra xô xát giữa mình và bạn gái.

Lực lượng chức năng nhanh chóng được điều động tới căn nhà. Tại 1 căn phòng ở tầng trệt, các sĩ quan phát hiện cô gái 19 tuổi đang nằm bất tỉnh trên giường.

Qua kiểm tra ban đầu, chuyên gia pháp y phát hiện vùng cổ của nạn nhân có dấu hiệu bị tác động lực. Cô gái sau đó được xác nhận đã tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sinar Harian

Theo China Press, nạn nhân và nghi phạm có quan hệ tình cảm. Cả 2 thuê phòng tại căn nhà cùng với 2 sinh viên khác. Nam thanh niên được cho là thường xuyên ghen tuông và tỏ thái độ khó chịu mỗi khi thấy bạn gái trò chuyện với người khác.

Vào sáng sớm hôm xảy ra vụ việc, giữa cặp đôi nổ ra 1 cuộc cãi vã gay gắt. Những người ở cùng nhà nghe thấy tiếng động nên chạy sang can ngăn, song không thể can thiệp sâu hơn.

Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, nam thanh niên được đưa về phục vụ điều tra. Nghi phạm sau đó bị đưa ra Tòa án Sơ thẩm Kuantan.

Tòa án đã ra lệnh tạm giam người này trong 7 ngày, từ ngày 6/10 đến ngày 12/10. Khoảng thời gian tạm giam được dùng để cảnh sát tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ và làm rõ toàn bộ diễn biến.

Thi thể nữ sinh được chuyển đi khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm tử thi sẽ là căn cứ xác định nguyên nhân chính xác khiến cô gái tử vong.

Trưởng Cảnh sát Quận Kuantan, Trợ lý Ủy viên Ashari Abu Samah, cho biết điều tra ban đầu cho thấy sự việc có thể bắt nguồn từ 1 hiểu lầm giữa nạn nhân và nghi phạm.

Vụ án đang được cảnh sát thụ lý theo Điều 302 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin về nội dung cuộc cãi vã hoặc mối quan hệ giữa 2 người trước khi xảy ra sự việc.

Cảnh sát kêu gọi những người biết thông tin liên quan chủ động liên hệ để hỗ trợ quá trình điều tra. Nhà chức trách cũng đề nghị người dân không suy đoán hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Những nội dung không chính xác có thể ảnh hưởng đến việc thu thập chứng cứ và quá trình làm rõ vụ án.