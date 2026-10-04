Nữ sinh 16 tuổi tử vong trong trường, 3 bạn học bị bắt

3 nam sinh 16 tuổi đã bị cảnh sát Malaysia tạm giữ để phục vụ điều tra vụ nữ sinh lớp 10 tử vong tại một trường học ở Yong Peng, bang Johor. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong hội trường nhà trường vào ngày 3/10.

Theo Sinar Harian, nạn nhân được xác định là Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal, 16 tuổi. Thi thể em được phát hiện khoảng 17h30 bên trong hội trường của trường.

Chỉ vài giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm, đều 16 tuổi và là học sinh cùng trường với nạn nhân.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 4/10, một trong ba nghi phạm được đưa ra trước Tòa án Sơ thẩm Batu Pahat. Tòa án quyết định tạm giam nghi phạm trong 6 ngày, đến ngày 9/10, để phục vụ công tác điều tra.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc một cách toàn diện và minh bạch.

Ông Anwar bày tỏ đau buồn trước sự việc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của nạn nhân. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu phạm tội, các biện pháp pháp lý nghiêm khắc phải được thực hiện.

Ông cũng khẳng định bảo đảm an toàn và phúc lợi của học sinh là trách nhiệm chung, đồng thời tái khẳng định cam kết của Chính phủ Malaysia trong việc bảo vệ trẻ em tại các trường học trên cả nước.

Theo một nguồn tin, nạn nhân đến trường để tham gia các lớp học thêm. Trước đó, một người bạn của em gọi điện cho bà vào khoảng giữa trưa để hỏi liệu nạn nhân có ở nhà hay không. Sau khi biết cháu không có ở nhà, người bà lập tức đến trường và phát hiện nạn nhân nằm trong hội trường.

Theo thông tin ban đầu, trên người nạn nhân có vết máu khô và các vết bầm tím, được cho là phù hợp với khả năng em bị tấn công.

Nạn nhân được cho là sống cùng bà sau khi mẹ qua đời, trong khi cha đang làm việc tại Kuala Lumpur.

Cảnh sát trưởng Johor Ab Rahaman Arsad cho biết, khám nghiệm tử thi được tiến hành ngày 4/10 tại Bệnh viện Sultanah Nora Ismail nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Liên quan vụ việc, chính quyền bang Johor đã chỉ đạo Sở Giáo dục bang và Văn phòng Giáo dục Quận Batu Pahat phối hợp đầy đủ với cơ quan cảnh sát trong quá trình điều tra.