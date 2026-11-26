Theo tạp chí PEOPLE, vụ mất tích của K’Miracle Danyella Anderson (16 tuổi) thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ sau khi thông tin tìm kiếm nữ sinh được đăng tải trên trang web của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC).

Theo lực lượng Tuần tra đường cao tốc California và Sở Cảnh sát Emeryville, K’Miracle được nhìn thấy lần cuối tại Trường Trung học Berkeley vào ngày 7 hoặc 8/10.

Trước sự việc, lực lượng Tuần tra đường cao tốc California đã phát đi cảnh báo Ebony Alert – hệ thống cảnh báo được sử dụng trong những trường hợp người da đen mất tích đáng ngờ hoặc không rõ nguyên nhân.

K’Miracle Danyella Anderson trước khi mất tích. (Ảnh: missingkids.org)↵

Theo nội dung cảnh báo, nữ sinh được nhìn thấy lần cuối tại trường vào khoảng 15h30. Thời điểm đó, em mặc áo phông đen, quần tối màu và đi dép xỏ ngón màu đen.

K’Miracle cao khoảng 1,55 m, nặng khoảng 50 kg, có mái tóc đen và đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Cảnh sát nhận định nữ sinh có thể đang ở khu vực Oakley hoặc Brentwood, bang California.

Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột đã kêu gọi cộng đồng cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm, đưa nữ sinh trở về nhà.

Sở Cảnh sát Emeryville đề nghị những người có thông tin liên quan đến vụ mất tích liên hệ qua số điện thoại 510-596-3700 hoặc lập tức gọi số 911 nếu nhìn thấy nữ sinh.