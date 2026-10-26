Nữ sinh 16 tuổi đứt cùng lúc 3 dây chằng sau cú ngã xe điện

Đầu gối vặn xoắn sau cú ngã xe điện

Trên đường đi học về, Phương bị ngã khi đang đi xe điện. Theo phản xạ, nữ sinh chống một chân xuống mặt đường, trong khi phần thân trên và xương đùi xoay nghiêng theo hướng xe đổ, khiến đầu gối bị vặn xoắn đột ngột. Đầu gối đồng thời chịu va chạm mạnh với thân xe và mặt đường.

BSNT.BS.CKI Nguyễn Đại Dương, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định Phương bị tổn thương đa dây chằng phức tạp, gồm đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước (ACL), dây chằng bên trong và dây chằng chè đùi trong (MPFL).

"Tác động mạnh đã khiến dây chằng của Phương bị căng quá mức và đứt rách", bác sĩ Dương cho biết. Tổn thương khiến khớp gối mất vững theo nhiều hướng, ảnh hưởng đến chức năng vận động nếu không được điều trị kịp thời.

Kết quả chụp MRI cho thấy Phương bị đứt 3 dây chằng cùng lúc. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật tái tạo, khâu phục hồi các dây chằng tổn thương

Phương được chỉ định phẫu thuật xử lý các dây chằng bị tổn thương trong cùng một ca mổ, tạo điều kiện tập phục hồi chức năng sớm. Tuy nhiên, do mô mềm quanh khớp gối vẫn sưng nhiều, bác sĩ quyết định lùi lịch phẫu thuật hai tuần nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và cải thiện điều kiện quan sát trong quá trình mổ.

Trong thời gian chờ phẫu thuật, Phương được dùng thuốc giảm đau, giảm phù nề để ổn định mô mềm; đồng thời tập gồng cơ nhằm hạn chế teo cơ và gập duỗi gối nhẹ nhàng để tránh cứng khớp.

Sau hai tuần, ca mổ được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn. Ngày thứ hai sau mổ, Phương đã có thể gập duỗi chân, tự đi lại bằng nạng và chuẩn bị xuất viện. Khi tái khám sau sáu tuần, nữ sinh gập gối được hơn 90 độ, cải thiện so với mức khoảng 30 độ trước phẫu thuật.

Bác sĩ Dương tiên lượng sau 3-6 tháng, Phương có thể trở lại sinh hoạt bình thường, với tầm vận động khớp gối đạt mức tối đa. Kết quả phục hồi còn phụ thuộc vào quá trình tập luyện và đáp ứng của từng người bệnh.

Dấu hiệu cảnh báo tổn thương dây chằng sau chấn thương

Theo bác sĩ, đứt hoặc rách dây chằng là chấn thương thường gặp khi khớp chịu lực tác động quá lớn, chẳng hạn trong lúc chơi thể thao, ngã từ trên cao hoặc tai nạn giao thông. Sau chấn thương, một số người vẫn có thể đi lại nhưng điều đó không loại trừ khả năng dây chằng đã bị tổn thương.

Nếu không được đánh giá và điều trị phù hợp, khớp có thể dần mất ổn định, làm tăng nguy cơ tổn thương sụn và thoái hóa khớp. Những dấu hiệu cần lưu ý gồm tiếng "rắc" hoặc tiếng bật phát ra từ khớp khi chấn thương, bầm tím, sưng đau, co thắt cơ, khớp mất vững và khả năng vận động suy giảm. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường sau chấn thương, người bệnh nên đi khám để được xác định mức độ tổn thương.

Lựa chọn phương pháp điều trị tùy tình trạng chấn thương

Điều trị tổn thương dây chằng có thể bao gồm dùng thuốc, tập vật lý trị liệu hoặc phẫu thuật. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào mức độ chấn thương, độ tuổi, nhu cầu vận động và khả năng tài chính của người bệnh. Trong trường hợp cần tái tạo dây chằng, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng gân tự thân hoặc vật liệu nhân tạo.

Gân tự thân có ưu điểm về khả năng tương thích sinh học và tái cấu trúc, nhưng quá trình phục hồi có thể kéo dài hơn. Trong khi đó, dây chằng nhân tạo có thể giúp giảm đau và rút ngắn thời gian phục hồi ở một số trường hợp, song vẫn có nguy cơ phản ứng với vật liệu ở một tỷ lệ nhỏ người bệnh. Phương pháp phù hợp cần được bác sĩ cân nhắc dựa trên tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân.