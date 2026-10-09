Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, loạn thần sau gần 2 năm bị bạn bè bắt nạt

Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, xuất hiện triệu chứng loạn thần

Hà, 15 tuổi, có thành tích học tập tốt, đặc biệt ở môn tiếng Nhật. Tuy nhiên, em thường xuyên bị bạn cùng lớp cô lập, gắn mác kiêu ngạo. Tình trạng kéo dài gần hai năm.

Nữ sinh chọn cách im lặng, cố gắng học tập và tự giải quyết những tổn thương. Đến lớp 9, sức khỏe tinh thần của Hà bắt đầu suy giảm rõ rệt. Em xuất hiện những cơn hoảng loạn với biểu hiện run tay chân, tê bì, hoa mắt, ù tai, tim đập nhanh, khó thở, đau đầu.

Có thời điểm, các cơn hoảng loạn xảy ra gần như mỗi ngày khiến Hà luôn trong trạng thái lo sợ, thậm chí có lúc nghĩ đến tự sát.

Bác sĩ Dương hỏi chuyện và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nhận thấy con ngày càng thu mình, thường xuyên khóc và lo âu, gia đình đưa Hà đi khám sức khỏe tâm thần. ThS.BS Phạm Văn Dương, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết qua thăm khám và theo dõi diễn biến, Hà được chẩn đoán trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần, trên nền sang chấn tâm lý kéo dài do bị bắt nạt học đường.

Bác sĩ điều trị bằng thuốc kết hợp trị liệu tâm lý, giúp Hà nhận diện cảm xúc, học cách điều hòa và ứng phó với căng thẳng. Gia đình cũng được hướng dẫn hạn chế các yếu tố có thể kích hoạt stress ở trẻ.

Sau khoảng hai tuần, giấc ngủ của Hà cải thiện, các cơn hoảng loạn giảm về tần suất. Tuy nhiên, em vẫn cần tiếp tục điều trị và được theo dõi sát nguy cơ tự làm hại bản thân.

Bắt nạt học đường có thể gây tổn thương tâm lý kéo dài

Theo bác sĩ Dương, bắt nạt học đường có thể gây tổn thương tâm lý kéo dài. Trẻ liên tục bị cô lập, xúc phạm hoặc hạ thấp giá trị bản thân có thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, làm tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm, rối loạn hoảng sợ, stress sau sang chấn và một số trường hợp xuất hiện triệu chứng loạn thần.

Nhiều trẻ bị bắt nạt không chủ động chia sẻ vì sợ bị đánh giá, khiến cha mẹ lo lắng hoặc cho rằng người lớn không tin mình. Các em có thể âm thầm chịu đựng cho đến khi triệu chứng trở nên rõ rệt.

Phụ huynh cũng dễ nhầm những dấu hiệu ban đầu với thay đổi tâm lý tuổi dậy thì. Mất ngủ, đau đầu, đau bụng, hồi hộp, tim đập nhanh, giảm tập trung, né tránh đến trường hoặc cáu gắt kéo dài có thể là biểu hiện của vấn đề sức khỏe tâm thần.

Trong cơn hoảng loạn, trẻ có thể khó thở, run rẩy, tê bì tay chân, cảm giác sắp ngất. Do các triệu chứng này có thể giống một số bệnh lý thực thể, gia đình có thể đưa trẻ đi khám nhiều chuyên khoa trước khi được đánh giá về sức khỏe tâm thần.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu trầm cảm, loạn thần cần được khám sớm?

Trầm cảm ở thanh thiếu niên có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi con nói về hành động tiêu cực, cho rằng bản thân vô dụng, tự làm đau mình, thay đổi rõ rệt thói quen ăn uống, tự cô lập hoặc xuất hiện những trải nghiệm bất thường.

Đặc biệt, khi trẻ có biểu hiện nghĩ đến tự sát hoặc tự làm hại bản thân, gia đình cần coi đây là dấu hiệu nghiêm trọng và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, hỗ trợ kịp thời.

Điều trị có thể gồm thuốc khi có chỉ định để kiểm soát mất ngủ, lo âu, trầm cảm hoặc triệu chứng loạn thần. Trẻ đồng thời cần được trị liệu tâm lý nhằm xử lý sang chấn, học kỹ năng ứng phó với căng thẳng và khôi phục lòng tự trọng.

Gia đình và nhà trường cần đồng hành với trẻ

Bên cạnh điều trị chuyên môn, gia đình đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của trẻ. Cha mẹ cần tạo môi trường an toàn để trẻ chia sẻ, lắng nghe thay vì phán xét hoặc phủ nhận cảm xúc.

Nhà trường cũng cần phát hiện và can thiệp sớm các hành vi bắt nạt, đồng thời xây dựng môi trường tôn trọng sự khác biệt. Khi trẻ được hỗ trợ đúng cách và can thiệp sớm, các vấn đề sức khỏe tâm thần có cơ hội được kiểm soát tốt hơn, giúp trẻ từng bước phục hồi và trở lại cuộc sống, học tập phù hợp.