Nữ sinh 15 tuổi mất tích sau khi tan học

Công an xã Trung Chính (Thanh Hóa) phát thông báo tìm kiếm người mất tích. Sau khi tan học vào chiều 6/11, nữ sinh Nguyễn Thị Phương Linh (SN 2011), trú tại thôn Yên Thái, xã Trung Chính bất ngờ mất liên lạc với gia đình. Đến nay, mọi thông tin về tung tích của em vẫn chưa được xác định.

Nguyễn Thị Phương Linh đang mất liên lạc (ảnh công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an xã Trung Chính, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/11, sau khi tan học, em Nguyễn Thị Phương Linh không trở về nhà như thường lệ. Thời điểm rời khỏi trường, em điều khiển một chiếc xe máy điện mang biển kiểm soát 36AD-75.813.

Sau nhiều giờ không thấy con gái trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm tại các khu vực liên quan, đồng thời liên hệ với thầy cô giáo và bạn bè của em để xác minh thông tin. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin về nơi ở cũng như tung tích của nữ sinh.

Trước tình hình trên, Công an xã Trung Chính đã phát thông báo, đề nghị người dân trên địa bàn và cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ thông tin để hỗ trợ gia đình tìm kiếm em Linh.

Công an xã Trung Chính yêu cầu ai có thông tin liên quan đến em Nguyễn Thị Phương Linh, đề nghị nhanh chóng thông báo cho gia đình hoặc cơ quan công an qua các số điện thoại chị Nguyễn Thị Loan (SN 1987, mẹ ruột của cháu Linh), trú tại thôn Yên Thái, xã Trung Chính: 0396.545.302. Trực ban Công an xã Trung Chính: 0237.388.0299.