Châu Thư Hàm, nữ sinh 13 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) kiếm được hơn 18.000 nhân dân tệ (khoảng 2.600 USD) nhờ một sản phẩm AI do mình phát triển. Ảnh: People's Daily.

Tháng 8 vừa qua, câu chuyện về Châu Thư Hàm (Zhu Shuhan), nữ sinh 13 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc, thu hút sự chú ý của truyền thông nước này khi cô bé kiếm được hơn 18.000 nhân dân tệ (khoảng 2.600 USD) nhờ một sản phẩm AI do mình phát triển khi tham dự một cuộc thi công nghệ.

Sáng tạo từ trải nghiệm cá nhân

Sản phẩm giúp Thư Hàm gây chú ý có tên "Zai Chang" (在场/On Site), có thể hiểu là "Có mặt". Đây là một ứng dụng hỗ trợ học tập, được thiết kế để tạo ra một người giám sát ảo đồng hành với trẻ em trong lúc làm bài tập ở nhà.

Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của Thư Hàm.

"Bố mẹ em thường bận rộn với công việc và không thể ở bên cạnh em trong suốt quá trình học tập. Khi làm bài tập về nhà, em không tránh khỏi bị phân tâm và lén lút chơi điện thoại", Thư Hàm nói với People's Daily.

Nữ sinh 13 tuổi cũng chia sẻ rằng trước khi thiết kế ứng dụng này, cô bé đã tiến hành một cuộc khảo sát trong số các bạn cùng lớp, và tất cả họ đều gặp phải tình huống tương tự: Họ thường biết mình cần học gì, nhưng rất khó để tự giữ kỷ luật. Vì vậy, cô bé muốn tạo ra một "phụ huynh ảo".

Zhu giới thiệu ứng dụng Zai Chang. Ảnh: People's Daily.

Cách sử dụng ứng dụng khá đơn giản. Người dùng tải lên một bức ảnh của cha hoặc mẹ, hệ thống sẽ tạo hình ảnh phụ huynh ảo xuất hiện trên màn hình máy tính.

Trong quá trình học, camera điện thoại hoặc máy tính định kỳ ghi nhận hình ảnh, sau đó hệ thống nhận diện các hành vi như sử dụng điện thoại, nằm gục xuống bàn hoặc rời khỏi chỗ ngồi.

Nếu phát hiện những hành vi này, nhân vật phụ huynh ảo sẽ phát ra lời nhắc bằng giọng nói, yêu cầu học sinh quay lại tập trung. Khi kết thúc buổi tự học, ứng dụng còn tạo báo cáo đơn giản về mức độ tập trung của người dùng.

Đáng chú ý, Châu Thư Hàm không muốn sản phẩm biến thành một công cụ khiến trẻ cảm thấy bị kiểm soát quá mức. Cô bé cho biết mình không thích việc mách lỗi người khác nên muốn các lời nhắc có giọng điệu nhẹ nhàng, đồng thời dành cho trẻ một khoảng không gian riêng.

Vì vậy, Thư Hàm đã loại bỏ một số thiết kế mang tính đe dọa hoặc gây áp lực, như thông báo kiểu "mẹ đang tức giận".

Theo Hangzhou News, camera chỉ ghi nhận hình ảnh định kỳ, dữ liệu được đưa lên hệ thống đám mây để nhận diện rồi xóa ngay, không lưu trữ video.

Cô bé Châu Thư Hàm đạt giải ba cuộc thi sáng tạo phần mềm khi chỉ mới 13 tuổi. Ảnh: SCMP

Không biết lập trình, mất vài ngày để tạo sản phẩm

Điều đáng ngạc nhiên là Châu Thư Hàm gần như không có nền tảng lập trình trước khi bắt tay vào dự án.

Cha của Thư Hàm tiết lộ, con gái ông thường thích tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI) trên các trang web. Sau khi đọc nội dung, Thư Hàm thử tự mình vận hành. Nếu gặp phải điều gì không hiểu, cô bé sẽ dùng AI để tìm câu trả lời, hỏi AI để được giải thích, rồi tiếp tục học hỏi với những câu hỏi đó trong đầu.

"Có rất nhiều công cụ mã nguồn mở trực tuyến, và chúng rất dễ sử dụng. Sau khi đọc, con bé thực hành trực tiếp trên máy tính. Mô hình 'học bằng cách làm' này giúp việc học trở nên linh hoạt hơn", bố của Châu Thư Hàm nói.

Giao diện ứng dụng Zai Chang của nữ sinh Trung Quốc. Ảnh: People's Daily

Thư Hàm chỉ mới tiếp xúc với AI khoảng một năm trước. Thay vì bắt đầu bằng việc học các ngôn ngữ lập trình phức tạp, em sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả ý tưởng cho các mô hình AI.

AI giúp nữ sinh sắp xếp logic, đề xuất cách triển khai và tạo mã nguồn cho những chức năng cần thiết. Khi gặp lỗi hoặc vấn đề kỹ thuật, cô bé tiếp tục đặt câu hỏi cho các công cụ lập trình AI để tìm cách khắc phục.

Từ lúc hình thành ý tưởng đến khi hoàn thiện những chức năng cốt lõi, Thư Hàm chỉ mất khoảng 3-4 ngày làm việc không liên tục. Sản phẩm thậm chí chỉ cơ bản hoàn thành ngay trước khi cuộc thi bắt đầu.

Trước khi mang ứng dụng đi giới thiệu, cô bé cũng thử nghiệm sản phẩm với em trai sắp vào tiểu học. Đây là một trong những người dùng đầu tiên giúp Thư Hàm kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống.

Cô bé cho biết em trai vốn khá tự giác nhưng khi có nhân vật "phụ huynh ảo", cậu càng tập trung hơn.

Thư Hàm bày tỏ ý định tiếp thị ứng dụng này đến nhiều người hơn với mức giá thấp hơn. "Nếu nhiều người sẵn lòng trả tiền cho ứng dụng này, em sẽ tiếp tục phát triển nó", Thư Hàm nói.

Người dùng mạng đã hết lời khen ngợi Châu Thư Hàm, một người nhận xét: "Cô bé thật tuyệt vời với những ý tưởng sáng tạo và khả năng tận dụng trí tuệ nhân tạo."

"Cô ấy có óc kinh doanh thật đáng nể! Ứng dụng của cô ấy đáp ứng chính xác nhu cầu của các bậc phụ huynh", một người bình luận khác nhận xét.

Ngoài "Zai Chang", nữ sinh 13 tuổi còn từng thiết kế một ứng dụng mini trên WeChat mang tên AltMe, với mục đích giúp các bạn học sinh ít nói có thêm cơ hội giao tiếp và thấu hiểu nhau.