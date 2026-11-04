Nữ sinh 12 tuổi ở TP.HCM được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất là ai?

Theo thông tin từ Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Chủ tịch nước vừa quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao quốc tế. Trong danh sách được trao Huân chương Lao động hạng Nhất có Tạ Ngọc Cát Tường, nữ sinh mới 12 tuổi.

Gặt hái thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế

Dấu ấn nổi bật của Cát Tường trong năm 2026 là tại Giải Cup Suzuki Thể dục Aerobic thế giới tổ chức ở Nhật Bản. Ở nhóm tuổi 12-14, em xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung đơn nữ với 17,349 điểm, vượt qua các đối thủ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Chân dung Tạ Ngọc Cát Tường, nữ sinh lớp 7 "bội thu" thành tích. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Không dừng lại ở đó, Cát Tường tiếp tục cùng đồng đội giành Huy chương vàng nội dung bài ba người với 17,566 điểm.

Đến Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Philippines vào tháng 8/2026, nữ sinh tiếp tục khẳng định phong độ khi giành thêm 2 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc.

Tính riêng trong năm 2026, Cát Tường đã mang về 7 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Những thành tích đáng tự hào ấy là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng của cô học trò nhỏ.

Chia sẻ về hành trình của con gái, chị Trần Thị Ngọc Thúy, mẹ Cát Tường, cho biết để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế tại Nhật Bản, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, em phải duy trì lịch tập luyện gần như mỗi ngày, song song với việc học ở trường.

Sau giờ học, khoảng 17h, Cát Tường bắt đầu đến sân tập. Có những ngày, buổi tập kết thúc lúc 22h. Trở về nhà, em tiếp tục hoàn thành bài vở, chuẩn bị cho ngày học hôm sau.

Theo chị Thúy, thể dục Aerobic không chỉ đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai mà còn yêu cầu vận động viên có khả năng cảm nhạc, thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật và làm chủ sân đấu. Với nội dung đồng đội, sự ăn ý, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên cũng là yếu tố quyết định.

Tạ Ngọc Cát Tường (ở giữa) bên bạn bè. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Bén duyên với Aerobic từ năm 6 tuổi

Ít ai biết rằng, hành trình đến với những tấm huy chương của Cát Tường bắt đầu khá tình cờ. Năm 6 tuổi, em thường theo chị gái (khi đó học lớp 5) đến nơi tập luyện và thi đấu. Nhìn chị tập, Tường dần yêu thích bộ môn này và chủ động xin gia đình cho theo học.

Nhờ năng khiếu và sự chăm chỉ, đến năm lớp 3, em được tuyển vào đội tuyển thể dục Aerobic TP.HCM. Ngay những lần đầu tham gia thi đấu, Cát Tường đã giành giải khuyến khích nội dung đơn tại một giải cấp thành phố. Cũng trong năm đó, em đạt danh hiệu kiện tướng và là thí sinh nhỏ tuổi nhất giải.

Tạ Ngọc Cát Tường từng bật khóc vì áp lực tập luyện trước những giải đấu lớn. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Con đường thể thao của nữ sinh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ngày đầu tập luyện, em thường đau nhức khi làm quen với các động tác mới; trong quá trình thi đấu cũng từng gặp chấn thương. Tuy nhiên, bằng niềm yêu thích và sự kiên trì, Cát Tường từng bước vượt qua khó khăn, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành qua từng giải đấu.

Đáng chú ý, dù lịch tập luyện và thi đấu khá dày, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi tại Trường THCS Minh Đức.

Chị Thúy cho biết gia đình không đặt nặng huy chương hay ép con phải theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp. Điều cha mẹ mong muốn là Cát Tường được phát triển theo đam mê, đồng thời biết cân bằng giữa học tập, rèn luyện thể thao và sức khỏe.

Tấm Huân chương Lao động hạng Nhất ở tuổi 12 không chỉ là sự ghi nhận cho tài năng và nỗ lực của Cát Tường, mà còn là nguồn động viên để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tự tin chinh phục những thử thách mới./.