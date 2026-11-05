Nữ sinh 12 tuổi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Theo thông tin từ Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Chủ tịch nước vừa quyết định trao tặng Huân chương Lao động cho các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia có thành tích xuất sắc tại các giải đấu thể thao quốc tế. Trong danh sách được khen thưởng, Tạ Ngọc Cát Tường gây chú ý khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất ở tuổi 12.

Cát Tường là vận động viên Aerobic vừa chinh phục hàng loạt huy chương vàng tại các giải đấu Quốc tế.

Tại Suzuki World Cup 2026 diễn ra tháng 4/2026 ở Tokyo, Nhật Bản, cô bé giành huy chương vàng nội dung đơn nữ và huy chương vàng nội dung nhóm 3 người.

Tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Philippines tháng 8/2026, em tiếp tục giành 1 huy chương vàng nội dung nhóm 3 người, 1 huy chương vàng nội dung nhóm 5 người và huy chương bạc nội dung đơn nữ...

Tạ Ngọc Cát Tường gây chú ý khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất ở tuổi 12. Ảnh: FB Trường THCS Minh Đức.

Tính riêng trong năm 2026, vận động viên 12 tuổi đã giành tổng cộng 7 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Đây là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ và nỗ lực không ngừng để chinh phục những mục tiêu trong thể thao.

Theo Trường THCS Minh Đức, Cát Tường bắt đầu làm quen với bộ môn Aerobic từ năm 5 tuổi. Qua nhiều năm gắn bó, việc tập luyện và tham gia các giải đấu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nữ sinh.

Để đạt được những kết quả hiện tại, Cát Tường phải trải qua lịch tập luyện với cường độ cao, có những buổi tập kéo dài đến 22h. Trong quá trình rèn luyện và thi đấu, em từng đối mặt với tình trạng kiệt sức, mệt mỏi và áp lực. Tuy nhiên, để tiếp tục theo đuổi mục tiêu, nữ vận động viên phải duy trì sự kiên trì, kỷ luật và nỗ lực trong từng buổi tập.

Cát Tường (trái) là vận động viên Aerobic vừa chinh phục hàng loạt huy chương vàng tại các giải đấu Quốc tế. Ảnh: FB Trường THCS Minh Đức

Dù thường xuyên góp mặt tại các giải đấu trong nước và quốc tế, khi trở về Trường THCS Minh Đức, Cát Tường vẫn tích cực tham gia các hoạt động học tập, phong trào và thể thao cùng bạn bè. Những thành tích của em là niềm tự hào của nhà trường, đồng thời góp phần khích lệ các học sinh khác tự tin theo đuổi đam mê, phát huy năng khiếu của bản thân.

Đại diện Trường THCS Minh Đức chia sẻ trên website chính thức, nhà trường tự hào về Cát Tường, một học sinh nhỏ tuổi nhưng có ý chí, tinh thần kỷ luật và khát vọng vươn lên. Những thành tích mà em đạt được không chỉ góp phần mang lại vinh quang cho thể thao Việt Nam mà còn truyền cảm hứng đến các bạn học sinh.

Nhà trường cũng cho rằng hành trình của Cát Tường là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày, cùng sự đồng hành và hỗ trợ từ gia đình, huấn luyện viên và thầy cô.