Nữ siêu mẫu đình đám thế giới mắc ung thư

Theo OncoDaily, mới đây siêu mẫu người Hà Lan Lara Stone khiến công chúng lo lắng khi thông báo được chẩn đoán mắc ung thư vú ở tuổi 42. Người đẹp cho biết hiện đang trong quá trình điều trị, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Lara Stone tiết lộ tình trạng sức khỏe khi bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư. (Ảnh từ IGNV)

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Lara Stone đăng tải thông điệp về kiểm tra sức khỏe thường xuyên, qua đó lần đầu công khai tình trạng bị ung thư. Nữ siêu mẫu xác nhận bản thân vừa nhận chẩn đoán mắc ung thư vú và hiện đang tích cực điều trị.

"Tôi mới đây được chẩn đoán mắc ung thư vú và hiện đang điều trị. Đây là một cú sốc lớn, nhưng tôi thực sự cảm thấy may mắn vì bệnh được phát hiện sớm", Lara Stone chia sẻ.

Người đẹp cũng hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ. Cô cho biết nếu bài đăng có thể khiến dù chỉ một người chú ý kiểm tra tình trạng sức khỏe hoặc đặt lịch thực hiện những buổi thăm khám từng trì hoãn, việc chia sẻ câu chuyện này đã trở nên ý nghĩa.

"Đừng phớt lờ những thay đổi trên cơ thể bạn", siêu mẫu nhắn nhủ.

Thông điệp của Lara Stone nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi căn bệnh mà cô đang đối mặt cũng là vấn đề sức khỏe được nhiều phụ nữ quan tâm. Bên cạnh những lời động viên, chia sẻ của người đẹp còn nhắc nhở công chúng về tầm quan trọng của việc chủ động theo dõi những thay đổi bất thường và thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nhiều người để lại lời hỏi thăm, động viên nữ siêu mẫu khi cô chia sẻ thông tin mắc bệnh ung thư. (Ảnh từ IGNV)

Lara Stone sinh năm 1983, là siêu mẫu nổi tiếng người Hà Lan. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn ở tuổi thiếu niên và từng bước khẳng định vị trí trong làng thời trang quốc tế.

Với gương mặt cá tính, hàm răng thưa đặc trưng cùng thần thái khác biệt, Lara Stone từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng và trở thành gương mặt được các thương hiệu lớn săn đón. Cô cũng từng tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của các nhà mốt hàng đầu thế giới.