Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Nữ runner 25 tuổi tử vong khi chỉ còn cách vạch đích 500 m

Trang Người đưa tin cho biết, theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải về nữ runner Yoo Ji-won bất ngờ mất ý thức khi tham gia cự ly bán marathon dài 21 km tại Seoul Race 2026.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h49 ngày 11/10. Khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m, nữ runner bất ngờ ngã xuống đường. Đội ngũ y tế tại giải nhanh chóng tiếp cận, tiến hành hồi sức tim phổi trước khi đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu chữa không thành công. Yoo Ji-won qua đời ở tuổi 25.

Ngày 12/10, ban tổ chức Seoul Race thông báo về sự việc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nữ runner và những người tham gia giải đấu.

Nguyên nhân chính thức dẫn đến tử vong hiện chưa được công bố. Một số thông tin trên truyền thông Hàn Quốc đề cập khả năng ngừng tim đột ngột, nhưng chưa có kết luận y khoa xác nhận. Vì vậy, chưa thể khẳng định nguyên nhân khiến nữ runner mất ý thức và tử vong.

Yoo trên đường chạy Seoul Marathon ngày 15/3/2026. Ảnh: Naver/NĐT

Tức ngực khi chạy bộ: Đừng cố gắng chạy tiếp

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng khởi phát bằng cơn đau ngực dữ dội. Người bệnh có thể cảm thấy đè nặng, bóp chặt hoặc khó chịu ở ngực; triệu chứng có thể kéo dài vài phút, giảm đi rồi xuất hiện trở lại. Cơn đau hoặc khó chịu cũng có thể lan đến tay, lưng, cổ hoặc hàm.

Những dấu hiệu khác cần lưu ý gồm khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn và choáng váng, đặc biệt khi xuất hiện cùng cảm giác khó chịu ở ngực. Nếu có biểu hiện nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người chạy cần dừng vận động, gọi cấp cứu và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, không cố chạy thêm để về đích.

Ngất trong lúc gắng sức cũng là dấu hiệu không nên chủ quan. Tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân tim mạch. Người ngất khi đang vận động, nhất là khi kèm hồi hộp, đau ngực hoặc có tiền sử gia đình đột tử sớm, cần được đánh giá y tế. Việc tỉnh lại nhanh không đồng nghĩa đã an toàn để tiếp tục chạy.

6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, thể lực và tinh thần. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với cùng một cường độ vận động. Theo thông tin tư vấn sức khỏe từ Hệ thống Nhà thuốc Long Châu, một số nhóm người cần lưu ý khi lựa chọn hình thức tập luyện này.

Ảnh minh họa.

Người mắc bệnh tim mạch

Người mắc bệnh mạch vành, suy tim hoặc rối loạn nhịp tim cần được bác sĩ đánh giá khả năng vận động trước khi chạy bộ, nhất là khi dự định tập cường độ cao hoặc tham gia các cự ly dài. Hoạt động gắng sức làm tăng nhu cầu oxy của cơ tim và có thể làm xuất hiện triệu chứng ở người có bệnh tim mạch chưa được kiểm soát tốt.

Người có bệnh tim mạch không nhất thiết phải tránh mọi hình thức chạy bộ. Cường độ và loại hình vận động cần được lựa chọn phù hợp với tình trạng bệnh, khả năng gắng sức và hướng dẫn của bác sĩ.

Người mắc bệnh hô hấp

Người mắc hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc các bệnh hô hấp khác có thể gặp khó khăn khi vận động mạnh. Chạy bộ có thể làm xuất hiện hoặc tăng tình trạng khó thở, khò khè ở một số người, đặc biệt khi bệnh chưa được kiểm soát tốt.

Những trường hợp này nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn cường độ tập luyện phù hợp, tuân thủ phác đồ điều trị và có kế hoạch xử trí nếu triệu chứng hô hấp xuất hiện khi vận động.

Người mắc bệnh xương khớp

Chạy bộ tạo lực tác động lặp lại lên hệ cơ xương khớp, nhất là khớp gối, khớp háng và bàn chân. Người bị viêm khớp đang trong đợt đau cấp, thoái hóa khớp gây hạn chế vận động hoặc đang có chấn thương cần cân nhắc loại hình tập luyện phù hợp.

Với người loãng xương nặng hoặc có tiền sử gãy xương, việc lựa chọn bài tập cần dựa trên nguy cơ gãy xương và khả năng giữ thăng bằng. Đi bộ hoặc các hình thức vận động ít tác động hơn có thể phù hợp trong một số trường hợp, nhưng nên được tư vấn theo tình trạng cụ thể.

Phụ nữ mang thai

Mang thai không đồng nghĩa với việc phải ngừng chạy bộ trong mọi trường hợp. Những phụ nữ đã có thói quen chạy trước khi mang thai, có thai kỳ khỏe mạnh và không có chống chỉ định có thể tiếp tục vận động phù hợp theo tư vấn của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, người có thai kỳ nguy cơ cao, xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc được bác sĩ khuyến cáo hạn chế vận động cần tuân thủ hướng dẫn chuyên môn. Khi chạy bộ, phụ nữ mang thai cũng cần chú ý nguy cơ té ngã, tránh quá sức và dừng tập nếu có biểu hiện bất thường.

Người đang bị chấn thương

Người đang bị chấn thương ở chân, bàn chân, khớp hoặc các vùng chịu lực khi chạy nên tránh cố tập khi còn đau hoặc chưa hồi phục. Việc tiếp tục chạy có thể làm tổn thương nặng hơn, kéo dài thời gian hồi phục hoặc làm tăng nguy cơ chấn thương mới.

Thời điểm quay lại chạy bộ cần căn cứ vào mức độ tổn thương, khả năng vận động và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng.

Người đang sử dụng thuốc

Một số thuốc có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp, khả năng điều hòa thân nhiệt hoặc phản ứng của cơ thể khi gắng sức. Vì vậy, người đang sử dụng thuốc điều trị tim mạch, huyết áp hoặc các thuốc có nguy cơ gây chóng mặt, hạ huyết áp cần hỏi bác sĩ về mức độ vận động phù hợp.

Không nên tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều để chạy bộ. Nếu xuất hiện chóng mặt, choáng váng, đau ngực, khó thở bất thường hoặc cảm giác sắp ngất trong khi tập, cần dừng vận động và tìm trợ giúp y tế khi cần thiết.

Chủ động bảo đảm an toàn trước khi chạy bộ

Để chạy bộ an toàn, người tập nên tăng dần thời gian và cường độ vận động, khởi động trước khi chạy, lựa chọn điều kiện thời tiết phù hợp và bổ sung nước hợp lý. Người mới tập hoặc có bệnh nền nên trao đổi với bác sĩ để xác định mức độ vận động phù hợp trước khi tham gia các bài chạy dài hay giải bán marathon.

Đặc biệt, không nên bỏ qua các dấu hiệu như đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, hồi hộp dữ dội, choáng váng hay ngất khi gắng sức. Khi những biểu hiện này xuất hiện, cần dừng tập thay vì cố hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Việc nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn của người chạy bộ.