Nữ quân nhân Thủ đô góp sức vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự, phát biểu động viên và tặng quà các nữ quân nhân tại buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Lan

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1171/QĐ-QL ngày 10-3-2026 của Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu về điều động quân nhân chuyên nghiệp về Đội Công binh số 5, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia hoạt động thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có 4 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp được lựa chọn gồm: Thiếu tá Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1988; Thiếu tá Lưu Thị Ánh, sinh năm 1983; Đại úy Bùi Thị Phượng, sinh năm 1993; Thượng tá Nguyễn Thị Hải Liên, sinh năm 1977.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết việc các nữ quân nhân tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ trách nhiệm, niềm vinh dự của cá nhân các nữ quân nhân chuyên nghiệp mà còn là niềm tự hào của phụ nữ Thủ đô. Đây cũng là minh chứng sinh động cho chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò và tạo cơ hội để phụ nữ tham gia bình đẳng trong các lĩnh vực, kể cả những nhiệm vụ quốc phòng, đối ngoại và sứ mệnh quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tặng hoa, quà động viên các nữ quân nhân chuyên nghiệp trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Lan

Theo đồng chí Lê Kim Anh, các thế hệ phụ nữ Thủ đô luôn nối tiếp truyền thống yêu nước bằng lòng dũng cảm, trí tuệ và tinh thần cống hiến. Truyền thống ấy được tiếp nối bằng hình ảnh người nữ quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô mang màu cờ Tổ quốc đến với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của thế giới.

“Chúng tôi tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cùng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của phụ nữ Việt Nam, nét thanh lịch của người Hà Nội, luôn nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định của Phái bộ Liên hợp quốc và nước sở tại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam, cao hơn nữa là hình ảnh đất nước Việt Nam và thủ đô Hà Nội yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm, nhân văn”, đồng chí Lê Kim Anh bày tỏ.

Đồng chí Lê Kim Anh. Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tặng quà các nữ quân nhân chuyên nghiệp trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Lan

Đại diện các nữ quân nhân, Thượng tá Nguyễn Thị Hải Liên bày tỏ niềm vinh dự khi được khoác trên mình bộ quân phục và mang theo màu cờ Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Hải Liên, các nữ quân nhân chuyên nghiệp sẽ luôn ý thức mỗi lời nói, việc làm và hành động của mình đều góp phần xây dựng hình ảnh người nữ quân nhân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội và truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô; đồng thời luôn thể hiện sự tự tin, chuyên nghiệp, nhân văn và trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội và Liên hợp quốc giao phó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân khẳng định, từ năm 2021 đến nay, Bộ Tư lệnh Thu đô Hà Nội vinh dự có 14 lượt đồng chí nữ quân nhân chuyên nghiệp có đủ sức khỏe, phẩm chất, trình độ, năng lực được lựa chọn để tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

“Chúng ta tự hào vì ngày càng có nhiều nữ quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng khẳng định được năng lực, bản lĩnh, trình độ và phẩm chất trong các nhiệm vụ quốc tế. Sự tham gia của các đồng chí là minh chứng sinh động cho phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự trưởng thành của đội ngũ nữ quân nhân trong quân đội”, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho biết.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tặng hoa, quà động viên các nữ quân nhân chuyên nghiệp trước khi lên đường làm nhiệm vụ.