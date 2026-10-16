Nữ quân nhân Lào Cai duy nhất trong toàn Quân khu 2 nhận Giải thưởng Phụ nữ Quân đội năm 2026

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo chương trình.

79 tập thể, cá nhân được tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026.

Đây là lần đầu tiên Giải thưởng Phụ nữ Quân đội được tổ chức ở cấp toàn quân, nhằm ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ Quân đội giai đoạn 2021 - 2026.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những cống hiến, thành công xuất sắc của phụ nữ Quân đội trong thời gian qua. Đồng thời chúc mừng 79 tập thể, cá nhân được tuyên dương, đây là những tấm gương sáng về ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động toàn quân học tập, noi theo.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nguồn lực, tạo điều kiện để phụ nữ Quân đội được cống hiến và trưởng thành; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, chính sách hậu phương Quân đội, nhất là ở những địa bàn khó khăn, đơn vị đặc thù, để phụ nữ yên tâm công tác, vững tâm cống hiến và thực hiện tốt phương châm hành động “Bản lĩnh vươn lên - Trí tuệ sáng tạo - Kỷ cương gương mẫu - Nhân ái lan tỏa”.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, phụ nữ Quân đội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, nghị lực, không ngại khó khăn, thử thách, không tự giới hạn mình; dám nhận nhiệm vụ mới, việc khó, không ngừng học tập, rèn luyện để tiến bộ và trưởng thành.

Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, lao động sáng tạo và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tướng chỉ đạo, các cấp cần thực sự tin tưởng, mạnh dạn giao việc, tạo cơ hội để chị em được thử thách và khẳng định mình, không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ được học tập, nghiên cứu, tiếp cận cái mới, tham gia những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó; mạnh dạn giao những việc cần trí tuệ, cần sáng tạo, cần sự đổi mới.

Tại chương trình, 15 tập thể, 64 cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất.

Trung tá Đoàn Thị Hạnh.

Nữ quân nhân duy nhất trong toàn Quân khu 2 được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Thị Hạnh - nhân viên thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai.

Đây là dấu ấn đáng tự hào, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các nữ quân nhân nói chung và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Thị Hạnh nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị nhân viên thông tin, Trung tá Đoàn Thị Hạnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy và công tác quân sự, quốc phòng của đơn vị.

Việc là nữ quân nhân duy nhất trong toàn Quân khu 2 được trao giải thưởng cá nhân không chỉ là niềm vinh dự của Trung tá Đoàn Thị Hạnh mà còn là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.

Trung tá Đoàn Thị Hạnh vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026.

Thành tích này góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Quân đội, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của nữ quân nhân trong thời kỳ mới. Qua đó, góp phần cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.