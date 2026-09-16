'Nữ quái' ở Nghệ An dựng giao dịch giả, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của người mua bán đất

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân (SN 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Võ Thị Ngân rủ một số người dân góp tiền đầu tư mua bán bất động sản. Thời gian đầu, Ngân trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được sự tin tưởng.

Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện được hành vi, Ngân đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền đầu tư, mua bán “lướt” đất. Đối tượng cam kết chỉ sau từ 5 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời (“tiền chênh”) nhất định. Bằng thủ đoạn tinh vi, Ngân không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng ra những giao dịch, tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin của người góp vốn.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Ngân không sử dụng tiền vào mục đích mua bán bất động sản như đã cam kết mà chuyển cho những người khác để trả khoản nợ trước đó, đồng thời chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.