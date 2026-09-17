'Nữ quái' lừa huy động vốn 'lướt sóng' bất động sản, chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng

Ngày 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngân (SN 1993, trú xã Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến cuối năm 2025, đối tượng Võ Thị Ngân tìm kiếm người góp vốn để cùng tham gia hoạt động mua bán bất động sản. Để tạo uy tín, thời gian đầu, người này thực hiện việc hoàn trả tiền gốc và lợi nhuận theo đúng thỏa thuận.

Việc thanh toán đầy đủ, đúng hẹn giúp Ngân từng bước tạo được sự tin tưởng từ những người tham gia góp vốn. Tuy nhiên, sau đó hoạt động kinh doanh thua lỗ, đồng thời bị mất tiền trong quá trình đầu tư trên mạng, khiến Ngân phát sinh các khoản nợ.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Võ Thị Ngân. Ảnh: Công an Nghệ An

Thay vì dừng việc huy động tiền, Ngân tiếp tục tìm cách thu hút nguồn vốn từ những người khác. Người này đưa ra thông tin đang có nhu cầu huy động tiền để thực hiện các thương vụ mua bán đất theo hình thức “lướt sóng”.

Ngân giới thiệu rằng những thửa đất này có thể nhanh chóng được chuyển nhượng, chỉ trong khoảng 5-15 ngày. Khi giao dịch hoàn tất, người góp vốn sẽ được nhận lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận được gọi là “tiền chênh”.

Để tăng mức độ tin cậy, Ngân còn tạo dựng các giao dịch và trao đổi tin nhắn giả, qua đó khiến những người góp tiền tin rằng hoạt động mua bán bất động sản đang diễn ra thực tế và có khả năng mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngân không sử dụng nguồn vốn này cho các thương vụ bất động sản như đã thông tin. Số tiền được chuyển cho người khác để thanh toán các khoản nợ phát sinh trước đó, phục vụ chi tiêu cá nhân và tiếp tục lấy tiền của người sau để xử lý các khoản đến hạn.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 8.2025, bằng thủ đoạn trên, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 19,7 tỉ đồng của nhiều người.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia góp vốn, đầu tư với cá nhân hoặc tổ chức, nhất là trước những lời mời gọi có mức lợi nhuận cao nhưng thời gian hoàn vốn được cam kết rất ngắn.

Trước khi chuyển tiền, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh tư cách của người huy động vốn, thông tin về tài sản, phương án đầu tư cũng như tính pháp lý của hoạt động kinh doanh. Những cam kết về lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh cần được kiểm chứng kỹ để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.