Nữ quái lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 63 người dân

Ngày 13/11, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác tội phạm, cơ quan điều tra phát hiện Trịnh Thị Quyên có dấu hiệu bất thường trong việc nhận tiền của nhiều người dân để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quyên tự giới thiệu là người môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty tại Hà Nội, có khả năng làm hồ sơ đưa người lao động sang Hàn Quốc, Australia, các nước châu Âu và tham gia một số chương trình xuất khẩu lao động khác.

Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như thủ tục đơn giản, chi phí đặt cọc ban đầu chỉ từ 5–10 triệu đồng. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn này, nhiều người dân đã giao tiền cho Quyên với mong muốn sớm được xuất cảnh, tìm kiếm cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn ở nước ngoài.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, Quyên đã nhận tiền của 63 người dân trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tổng cộng 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, đang nợ nần và cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.