Nữ quái cầm đầu đường dây lừa đảo 36 xe ô tô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Trương Thị Thủy (SN 1991, trú tại xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và 23 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt 36 xe ô tô. Ảnh: H.M

Trương Thị Thủy cầm đầu đường dây lừa đảo bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái. Cụ thể, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Trương Thị Thủy; Lê Ngọc Hoạt, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng và nhiều bị can khác bàn bạc thuê xe ô tô tự lái rồi đem bán để lấy tiền.

Việc thuê xe sẽ do Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng thực hiện hoặc nhờ người khác thuê hộ. Lê Ngọc Hoạt (SN 1982, trú tại Đông Quang, Thanh Hóa) và Trương Thị Thuỷ tìm nơi cầm cố hoặc bán xe.

Sau khi các đối tượng thuê được xe ô tô thì Trương Thị Thủy liên hệ thuê Đinh Văn Cường (SN 1981, trú tại xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm giả giấy tờ. Có giấy tờ giả, Lê Ngọc Hoạt và Trương Thị Thuỷ sẽ dẫn các bị can đi cầm cố hoặc bán xe.

Trương Thị Thủy cùng đồng bọn đã trực tiếp sử dụng giấy tờ giả để tham gia lừa đảo chiếm đoạt 36 xe ô tô với tổng giá trị tài sản là hơn 18 tỷ đồng.

Lê Ngọc Hoạt trực tiếp tham gia hoặc gọi điện trao đổi thống nhất để các bị can sử dụng giấy tờ giả cầm cố 4 xe cho anh Nguyễn Văn M và bán 27 xe cho anh Mai Văn H.

Theo Kết luận điều tra, anh Mai Văn H và bị can Hoạt là họ hàng xa. Sau khi gặp nhau trong đám cưới, Hoạt tìm đến nhà anh H thỏa thuận việc dẫn người đến bán xe. Mỗi xe hoạt được hưởng từ 1,5-3 triệu đồng tiền công. Hoạt phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của xe.

Sau đó, Hoạt nhiều lần dẫn chủ xe đến bán cho anh H. Thực chất, các chủ xe này chính là các bị can trong vụ án. Tiền cầm cố hoặc bán xe đều được thanh toán qua tài khoản của Lê Ngọc Hoạt sau đó mới được chuyển cho các bị can khác.

Đối với vụ án làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức xảy ra năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Trương Thị Thủy cầm đầu, quá trình điều tra đến nay mới chỉ đủ căn cứ chứng minh Trương Thị Thủy làm giả các tài liệu trong 8 hồ sơ vay vốn.

Hiện còn 60 hồ sơ vay vốn chưa chứng minh được người làm giả con dấu, tài liệu. Ngoài ra, vụ án còn có dấu hiệu của các tội giả mạo trong công tác đối với các hồ sơ có xác nhận công tác tại một số trường tiểu học.

Vụ án còn dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, những người đứng tên khai chưa từng vay vốn, giải ngân nhưng người vay không nhận được tiền. CQĐT đã tách hành vi này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua vụ án này, CQĐT đề nghị các cơ sở cho thuê xe tự lái phải thực hiện nghiêm các quy định, ký kết hợp đồng theo đúng quy định về hợp đồng dân sự. Người cho thuê phải lắp thiết bị giám sát hành trình và truyền dữ liệu theo quy định.