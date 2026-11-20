Kang Han Na đã có màn xuất hiện đặc biệt trong loạt phim gốc The Remarried Empress của Disney+ với vai Krista, hoàng hậu của Vương quốc phía Tây.

Kang Han Na xuất hiện trong vai Krista ở tập 8 của loạt phim, phát hành vào ngày 18/11. The Remarried Empress (tạm dịch: Hoàng hậu tái hôn) là một tác phẩm lãng mạn giả tưởng, xoay quanh Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phương Đông. Cô bất ngờ nhận được yêu cầu ly hôn từ Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon), người đã đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một nô lệ bỏ trốn. Thay vì cam chịu, Navier đã yêu cầu được phép tái hôn với Heinley (Lee Jong Suk), hoàng tử của Vương quốc phương Tây.

Trong tập phim này, Krista đến thăm Heinley, người vừa lên ngôi sau khi vị vua tiền nhiệm, Wharton III, qua đời. Đề cập đến áp lực từ các bậc trưởng lão trong vương quốc, Krista khuyên Heinley cần giữ vững lập trường trên cương vị nhà vua. Cả hai cũng thảo luận về vấn đề hôn nhân hoàng gia.

Kang Han Na đã thể hiện trọn vẹn phong thái cao quý của một hoàng hậu thông qua biểu cảm chừng mực cùng dáng vẻ điềm tĩnh. Trong phân cảnh cả hai cùng bước đi, cô khéo léo thay đổi tông giọng: Nhẹ nhàng hơn khi thể hiện tình bạn lâu năm, nhưng lại trở nên cương quyết hơn khi bàn về các bậc trưởng lão. Khi Heinley bày tỏ quan điểm với tư cách là vua và thú nhận tình cảm của mình dành cho một người nào đó, Kang Han Na đã duy trì sự căng thẳng trong bầu không khí bằng những thay đổi tinh tế trong ánh mắt và biểu cảm gương mặt.

Gần đây, Kang Han Na đã góp mặt trong các tác phẩm như Cashero, Bon Appetit, Your Majesty và bộ phim điện ảnh Husbands. Vào năm 2027, cô sẽ tái ngộ khán giả trong vai nhà hoạt động độc lập Han Yeon Kyung ở bộ phim Whale Star của đài tvN.

Kang Han Na không phải là gương mặt quen thuộc duy nhất xuất hiện với tư cách khách mời trong loạt phim này. Uhm Ji Won cũng đã góp mặt ở tập 7 trong vai vị hoàng hậu tiền nhiệm, mẹ của Sovieshu, bên cạnh đó là sự xuất hiện đặc biệt của Lee Jun Hyuk.

'The Remarried Empress' phát hành hai tập mới vào mỗi thứ Tư trên nền tảng Disney+, với tổng cộng 10 tập phim.