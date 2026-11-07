Nữ phụ Ngọc Điệm Thu có động thái mới sau khi bị nhà sản xuất tố trốn thuế

Ồn ào liên quan đến Quách Vũ Hân, nữ diễn viên đảm nhận vai Đào Tử Nghi trong bộ phim Ngọc Điệm Thu, tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả Trung Quốc. Sau khi bị biên kịch kiêm nhà sản xuất Diệp Phi Dạ công khai tố giác hành vi trốn thuế, nữ diễn viên hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi trực tiếp về cáo buộc này.

Theo truyền thông Trung Quốc, tối 4/11, Diệp Phi Dạ đăng bài viết trên Weibo, trực tiếp gọi tên Quách Vũ Hân và đặt nghi vấn về việc kê khai thuế đối với các khoản thu nhập của nữ diễn viên. Người này cho rằng trước tháng 10/2025, cát-xê đóng phim của Quách Vũ Hân được thanh toán qua tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty. Diệp Phi Dạ đồng thời đặt câu hỏi về nghĩa vụ thuế đối với thu nhập quảng cáo trên Xiaohongshu và tiền thưởng từ hoạt động livestream.

Quách Vũ Hân trong vai diễn Đào Tử Nghi.

Đáng chú ý, Diệp Phi Dạ tuyên bố sử dụng tên thật Khổng Tử Diệp để tố giác Quách Vũ Hân, đồng thời cho biết sẽ chuyển những tài liệu, chứng cứ đang nắm giữ đến cơ quan thuế. Đây là động thái khiến tranh chấp giữa hai người từ mâu thuẫn cá nhân và công việc chuyển sang vấn đề có thể liên quan đến trách nhiệm pháp lý.

Trước đó, hai bên đã xảy ra tranh cãi sau khi Diệp Phi Dạ đưa ra những cáo buộc liên quan đến đời tư của Quách Vũ Hân và nam diễn viên Trương Lực Nhâm. Phía nữ diễn viên lập tức bác bỏ thông tin, gọi đây là nội dung bịa đặt, đồng thời ủy quyền cho luật sư phát đi tuyên bố pháp lý, cho biết đã thu thập chứng cứ và sẽ sử dụng các biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Tuy nhiên, tuyên bố này chủ yếu đề cập đến những thông tin bị cho là xâm phạm danh dự, không đồng nghĩa với việc Quách Vũ Hân đã trực tiếp trả lời cáo buộc về thuế.

Bài đăng tố cáo Quách Vũ Hân của NSX Diệp Phi Dạ.

Đến chiều 7/11, động thái mới nhất của Quách Vũ Hân được ghi nhận là bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ lời tạm biệt nhân vật Đào Tử Nghi sau khi Ngọc Điệm Thu khép lại. Nữ diễn viên nhìn lại hành trình hóa thân vào nhân vật, nhắc đến những biến cố và cảm xúc của Đào Tử Nghi. Bài đăng nhận được lượng tương tác đáng kể, nhưng không đề cập đến việc bị Diệp Phi Dạ tố giác trốn thuế. Như vậy, tính đến thời điểm cập nhật, cô vẫn chưa có phản hồi công khai trực tiếp về vấn đề này.

Quách Vũ Hân đăng tải video tạm biệt vai diễn Đào Tử Nghi trong Ngọc Điệm Thu.

Ở chiều ngược lại, Diệp Phi Dạ từng tuyên bố sẽ không tiếp tục phản hồi những tranh cãi liên quan đến Quách Vũ Hân trên Weibo và để cơ quan chức năng xử lý vấn đề thuế. Đến nay, chưa ghi nhận thông báo chính thức từ cơ quan thuế Trung Quốc xác nhận việc nữ diễn viên có hành vi vi phạm hay đã bị xử lý.