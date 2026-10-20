Nữ phóng viên bỏ việc ở Mỹ, về Việt Nam mở 2 quán cà phê

Trúc Phương từng làm phóng viên ảnh ở Mỹ trước khi về Việt Nam mở quán cà phê.

Năm 17 tuổi, Bùi Trúc Phương (sinh năm 1995) có cơ hội cầm chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời, là một chiếc compact nhỏ. Cô bắt đầu chụp những bức ảnh cho bạn bè, người thân, thích thú khi tự tay ghi lại được nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

Suốt nhiều năm sau đó, nhiếp ảnh cũng trở thành công việc, đam mê của cô gái quê Khánh Hòa. Nhiều người xung quanh những tưởng nhiếp ảnh sẽ là thứ Phương theo đuổi cả đời, hoặc ít nhất trong nhiều năm nữa, đặc biệt khi có công việc đúng ngành này ở Mỹ.

Tuy nhiên, năm 31 tuổi, Phương gây bất ngờ khi trở thành bà chủ hai quán cà phê ở TP.HCM. Nói với Tri Thức - Znews, cô chia sẻ đây không phải sở thích nhất thời hay bản thân đã từ bỏ việc chụp ảnh.

"Chỉ là tôi sử dụng năng lực nhiếp ảnh, nghệ thuật của mình ở một hình thức khác. Với tôi, việc mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác cũng tốt và là điều tôi thích, vậy nên tôi không hoài nghi hay do dự nhiều khi quyết định thử sức", cô nói.

Nữ phóng viên ảnh ở Mỹ

Hồi cấp 3, Trúc Phương không biết có cả ngành đào tạo nhiếp ảnh ở đại học nên vẫn chỉ xem đây như sở thích riêng. Đến năm 2016, khi là sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật ở Đại học Mở TP.HCM, cô mới vỡ lẽ, đồng thời quyết tâm rẽ ngang khi chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp.

Phương bảo lưu kết quả học, thậm chí giấu mọi người một mình xuyên Việt bằng xe máy. Cô muốn nhìn nhận xem bản thân thực sự đam mê và muốn nhiếp ảnh trở thành một phần cuộc đời hay không.

"Tôi rong ruổi gần 2 tháng từ Nam ra Bắc, tiếp xúc rất nhiều người, nghe nhiều câu chuyện thú vị. Tôi cũng thành công tìm ra câu trả lời cho mình", cô kể.

Phương đến với nhiếp ảnh từ những năm học cấp 3.

Sau đó, cô gái quê Khánh Hòa cùng lúc đậu thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô quyết định Bắc tiến để theo đuổi ngành học mới.

Với thành tích học tập tốt, được học bổng mỗi kỳ, Phương lại ấp ủ một dự định lớn hơn: đi du học. Từ năm 2017, cô bắt đầu học IELTS, chuẩn bị hồ sơ. Sau 3 lần bị từ chối, năm 2018, cô thành công đến Mỹ sau khi giành học bổng toàn phần tại Đại học Webster (Mỹ) và RMIT (Australia).

Vì học bổng bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí, hành trình du học của Phương không quá chật vật. Cô cũng tranh thủ kiếm thêm bằng cách nhận chụp ảnh cưới, em bé cho người Việt tại địa phương hoặc đi làm thu ngân ở tiệm nail vào mùa hè.

Phương nhận học bổng du học Mỹ năm 2018.

Cô gái Việt cũng giành được một số học bổng của trường và giải thưởng của hiệp hội báo chí thành phố St. Louis (bang Missouri) như Elva Norman Memorial Scholarship (Women in Communications) năm 2021, Nancy Anne Underwood Endowed Scholarship 2020, Karlheinz & Doris Finzel Photojournalism Scholarship 2020 (St. Louis Press Club)...

"Tôi nghĩ điều may mắn là tôi được học thứ mình thích, cũng là công cụ kiếm ra tiền. Vậy nên tôi có cảm giác tận hưởng cả việc học và làm thêm vào thời điểm đó", Phương chia sẻ.

Nhờ thành tích tốt, Phương được thực tập và sau đó làm việc tại Riverfront Times, tờ báo lớn thứ 2 ở thành phố St.Louis (hiện đã ngưng hoạt động). Với cô gái Việt, đây là sự công nhận, trái ngọt cho quãng thời gian theo đuổi đam mê, nỗ lực trên đất khách.

Rẽ ngang làm bà chủ quán cà phê

Năm 2023, giữa lúc công việc ở Mỹ vẫn ổn định, Trúc Phương một lần nữa khiến mọi người xung quanh bất ngờ khi quyết định về nước. Một phần cô nghĩ ở Việt Nam hứa hẹn nhiều cơ hội hơn thời điểm đó, một phần vì sự quen thuộc của quê nhà.

"Tôi mất ba mẹ từ sớm nhưng may mắn vẫn còn nhiều người họ hàng yêu thương, quan tâm tôi. Về Việt Nam cũng là để tôi có cơ hội gần gũi mọi người hơn", cô bày tỏ.

Phương từng làm việc với đoàn phim ở vị trí đạo diễn hình ảnh khi về Việt Nam.

Khi về nước, ngoài cộng tác cho một tờ báo, Phương tranh thủ làm đạo diễn hình ảnh cho đoàn phim khi rảnh. Cô cũng bắt đầu với một studio chụp ảnh, sau đó là một brand quần áo trẻ em.

Vì tham quá nhiều việc cùng lúc, cô có thời gian kiệt sức về cả tinh thần và thể chất. Cùng thời điểm kinh tế bắt đầu khó khăn, thị trường làm việc trong ngành nghệ thuật bão hòa, cựu phóng viên ảnh cảm giác chỗ đứng bản thân sẽ không vững nếu không có gì xuất sắc, nổi trội hẳn.

Một lần nữa, Phương quyết định rẽ ngang hoàn toàn, tìm tòi và học hỏi để phát triển lĩnh vực F&B. Cô có khoản tiết kiệm nhỏ sau thời gian làm việc ở Mỹ, vay mượn thêm rồi mở quán cà phê.

Vì xa nhà lâu và cũng lâu không có cảm giác ấm cúng của "nhà", nên ngay từ khi nhen nhóm ý định, Phương muốn biến quán cà phê trở thành một căn nhà nơi mọi người ghé lại sẽ có cảm giác thân thuộc. Cô ưu tiên sắp xếp nội thân đơn giản, gần gũi. Giá đồ uống cũng từ 30.000 đồng - vừa đủ để nhiều đối tượng khách có thể ghé thường xuyên, điều quan trọng để xây dựng sự bền vững cho một quán cà phê.

Bà chủ quán tận dụng kỹ năng, kinh nghiệm trong ngành nhiếp ảnh, nghệ thuật để xây dựng hình ảnh, quảng cáo, làm menu, thậm chí thiết kế thi công, marketing. Nhờ sự ủng hộ của khách hàng, việc mở tiếp cơ sở thứ hai sau đó cũng thuận lợi hơn.

Quán cà phê của Phương được nhiều người ủng hộ.

Quen biết Phương từ thời đại học, sau đó cùng kinh doanh quán cà phê, Hoàng Hải nhận xét cô bạn là người cầu toàn, quyết đoán và nghiêm túc, luôn theo đuổi việc mình làm tới cùng.

"Phương là người thích đâm đầu vào những cái khó để đi, và 'trộm vía' là cũng đi được, ít khi nào bỏ cuộc", anh nói.

Trong khi nhiều người thấy lạ với quyết định bỏ việc ở Mỹ về Việt Nam khởi nghiệp của Phương, Hải lại ủng hộ. Anh cho rằng việc trở về quê hương, nơi có người thân, bạn bè để phát triển vẫn tốt hơn ở nước ngoài. Việc có thể phát triển, làm điều yêu thích ở quê nhà cũng là điều gì đó rất ý nghĩa.

Với Phương, việc mở quán cà phê cũng là chặng đường để cô nhìn nhận lại rất nhiều quyết định sai lầm, bài học, kinh nghiệm cho bản thân.

"Tôi không có ai dựa dẫm nếu thất bại, nên thực ra tôi rất sợ. Vì thế, tôi càng phải cố gắng học hỏi, tìm tòi, nâng cấp, trau dồi. Có lẽ đó là điều giúp tôi đi đến được bây giờ", Phương chia sẻ.

Mai An