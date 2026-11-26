HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) mới đây đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 20/11/2026 trong thời hạn 5 năm.

Bà Phan Thị Phương Anh (sinh năm 1987) có trình độ Thạc sĩ Tài chính và Thương mại quốc tế, bắt đầu công tác tại Ban Tài chính - Kế toán thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) từ năm 2011.

Từ tháng 10/2020, bà Phương Anh đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tài chính PV GAS, đồng thời là Thành viên HĐQT của đơn vị thành viên là CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG).

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2026, Ban Tổng Giám đốc của PV GAS gồm 6 thành viên, trong đó ông Phạm Văn Phong làm Tổng Giám đốc. Các Phó tổng giám đốc gồm ông Huỳnh Quang Hải, ông Hoàng Trọng Dũng, ông Nguyễn Công Luận, ông Nguyễn Phúc Tuệ và ông Nguyễn Minh Tuân.

Bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Phó tổng giám đốc PV GAS. Ảnh: PV GAS.

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ PV GAS diễn ra ngày 14/9 vừa qua đã bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Bùi Minh Tiến, ông Dương Trí Hội và ông Nguyễn Tuấn Anh, trong đó ông Tiến ngồi ghế Chủ tịch và ông Hội làm Tổng giám đốc.

Trong diễn biến khác, cuối tháng 10 vừa qua, PV GAS nhận được Quyết định xử phạt hành chính số 1902/QĐ-DNL ngày 28/10/2026 từ Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Theo đó, PV GAS đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số thuế số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán; sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn giảm.

Với 2 hành vi sai phạm trên, PV GAS bị phạt tổng số tiền gần 14,5 triệu đồng, đồng thời, doanh nghiệp phải kê khai bổ sung điều chỉnh, tự xác định và nộp NSNN số tiền thuế thiếu và số tiền chậm nộp vào NSNN.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, GAS ghi nhận doanh thu thuần 39.708 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 6.219 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, qua đó lợi nhuận sau thuế đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 45% so với quý III/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, giá dầu Brent bình quân trong quý III/2026 neo ở mức 97 USD/thùng, tăng 41% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ khí khô và LNG trong kỳ tăng 24% đã tác động tới kết quả kinh doanh.

Tính chung 9 tháng đã qua, PV GAS mang về doanh thu thuần 120.977 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận thuế đạt 13.595 tỷ đồng cũng tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của GAS đạt hơn 105.000 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Chiếm 48% tổng tài sản là lượng tiền mặt và tiền gửi tới hơn 50.800 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.