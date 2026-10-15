Nữ phó giáo sư Việt Nam thắng giải Khoa học ASEAN - Mỹ

PGS.TS Hà Thị Thanh Hương là giảng viên trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: HCMIU.

Theo thông tin từ trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), chiều 14/10, trong khuôn khổ phiên toàn thể Hội nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 90 (COSTI-90), PGS.TS Hà Thị Thanh Hương đã giành giải nhất hạng mục Nhà khoa học giữa sự nghiệp (Mid-Career) tại giải thưởng Khoa học ASEAN - Mỹ dành cho nữ giới năm 2026.

Hiện, PGS.TS Hà Thị Thanh Hương là Trưởng bộ môn Kỹ thuật Mô và Y học Tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, trường Đại học Quốc tế.

Ở cùng hạng mục, TS Latifah Nurahmi (Indonesia) nhận giải vinh danh. Trong hạng mục Nhà khoa học cao cấp (Senior), giải nhất thuộc về TS Joanne Ngeow (Singapore), còn TS Wai Yie Leong (Malaysia) nhận giải vinh danh.

Với chủ đề AI vì hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN, giải thưởng năm nay khuyến khích các nghiên cứu ứng dụng AI nhằm giải quyết những thách thức y tế chung của khu vực.

Các hướng nghiên cứu được quan tâm gồm chẩn đoán hình ảnh, y học cá thể hóa, công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, phát triển thuốc, y tế số, ứng phó đại dịch và sức khỏe tâm thần.

Đề tài của TS Hà Thị Thanh Hương xây dựng các mô hình kỹ thuật hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán, theo dõi và can thiệp các bệnh lý tâm thần kinh gồm Alzheimer, trầm cảm và rối loạn lo âu. Điểm hướng đến trong các nghiên cứu là phát triển những công cụ có tính ứng dụng, phù hợp hơn với điều kiện y tế và khả năng tiếp cận của cộng đồng tại Việt Nam.

PGS.TS Hà Thị Thanh Hương (37 tuổi) tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ sinh học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau đó, bà làm trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford (Anh) trước khi nhận học bổng theo học tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh học tại Đại học Stanford (Mỹ) năm 2012. Năm 2018, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, bà trở về Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu.

TS Hương xây dựng nhóm nghiên cứu Brain Health Lab và tham gia hướng dẫn sinh viên, nhà khoa học trẻ với nhiều công trình, bài báo khoa học quốc tế.

Năm 2023, bà đồng thời nhận các danh hiệu và giải thưởng: Quả cầu vàng, Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, Women of the Future Southeast Asia 2023 (Phụ nữ Tương lai Đông Nam Á) và Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

Năm 2024, bà là một trong những nhà khoa học nữ được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam của Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam.

Cuối năm 2025, TS Hương được công nhận chức danh phó giáo sư. Bà cũng được trao danh hiệu điển hình tiên tiến TP.HCM giai đoạn 2020-2025.

Được tổ chức từ năm 2014 trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Mỹ, giải thưởng Khoa học ASEAN - Mỹ dành cho nữ giới nhằm ghi nhận thành tựu nghiên cứu nổi bật, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời tăng cường hợp tác khoa học trong khu vực.