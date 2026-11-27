Quyết định gắn bó với giáo dục trong nước

Nguyễn Phi Lê (SN 1982, cựu học sinh chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) sớm bộc lộ năng lực trong lĩnh vực akhoa học tự nhiên khi giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2000. Lên đại học, cô theo học chương trình Kỹ sư tài năng, chuyên ngành Điện tử viễn thông tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Hết năm học đầu tiên, cô nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản, dành một năm trau dồi ngôn ngữ trước khi thi đỗ và tốt nghiệp trong top 5 toàn khóa ngành Công nghệ thông tin, ĐH Tokyo.

Năm 2019, sau khi nhận bằng Tiến sĩ Tin học tại ĐH Sokendai và Viện Tin học quốc gia Nhật Bản (NII), TS Nguyễn Phi Lê nhận được đề nghị giảng dạy tại một đại học danh tiếng ở Osaka, với đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên, cô quyết định khước từ cơ hội này để trở về Việt Nam. Lý giải cho lựa chọn trên, nữ PGS. TS cho rằng, nền khoa học trong nước đang rất cần nhân lực nghiên cứu chuyên sâu. Mục tiêu lớn nhất của cô là hỗ trợ sinh viên phát huy tài năng, góp phần xây dựng nền tảng khoa học, công nghệ quốc gia.

PGS. TS Nguyễn Phi Lê là người truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. (Ảnh: Mỹ Thực)

Đặt nền móng cho một nhóm nghiên cứu AI tại ĐH Bách khoa Hà Nội

Trở lại công tác tại trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội), PGS. TS Nguyễn Phi Lê đối diện với bài toán nhân lực thực tế: Nhiều sinh viên giỏi nhưng thiếu kiến thức nền tảng và định hướng nghiên cứu sâu về AI. Trong những ngày đầu, cô tự tìm tài liệu, cầm tay chỉ việc, thậm chí dùng một phần tiền lương cá nhân để hỗ trợ kinh phí, giúp học trò yên tâm theo đuổi các dự án.

Đến tháng 10 năm 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức thành lập AI4LIFE, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển công nghệ lõi. Hiện tại, nữ Viện trưởng đang trực tiếp dẫn dắt hơn 80 sinh viên tài năng hướng tới giải quyết các bài toán liên ngành. Nhờ sự đồng hành này, nhiều lứa sinh viên đã có công bố khoa học chất lượng và giành học bổng tu nghiệp tại nước ngoài.

Khác với xu hướng ứng dụng AI vào các lĩnh vực mang lại lợi nhuận thương mại tức thời, định hướng của PGS. TS Nguyễn Phi Lê và cộng sự tập trung vào y tế, nông nghiệp và môi trường. Đây là các lĩnh vực dịch vụ công khó thu hút đầu tư hơn nhưng lại phục vụ số đông và tác động trực tiếp đến an sinh xã hội. Trong quá trình dìu dắt các thế hệ sinh viên, triết lý cốt lõi được PGS. TS Nguyễn Phi Lê thường xuyên nhắc nhở học trò là định hướng nghiên cứu phải gắn liền với lợi ích cộng đồng.

PGS. TS Nguyễn Phi Lê trong một buổi thực nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ hỗ trợ canh tác lúa giảm phát thải tại Thanh Hoá. (Ảnh: NVCC)

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án tiêu biểu của nhóm là hệ thống ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twin) tích hợp IoT và AI hỗ trợ canh tác lúa giảm phát thải tại Thanh Hóa. Suốt hai năm lội ruộng đồng hành cùng nông dân, nhóm đã triển khai hệ thống cung cấp dữ liệu thời gian thực về mực nước, nồng độ NPK và tình trạng phát thải. Kết quả thực tiễn cho thấy mô hình giúp tăng 16% năng suất, tiết kiệm 50% nước tưới và giảm 60% lượng khí nhà kính.

Về dự báo khí hậu và môi trường, nhóm phát triển mô hình nền tảng CIFOMI giúp giảm sai số dự báo bão khoảng 34,8% so với các hệ thống hiện hành. Đồng thời, hệ thống quan trắc không khí Fi-Mi bằng thiết bị cảm biến trên xe buýt cũng đang cung cấp dữ liệu dự báo mức độ ô nhiễm tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực y tế, đặc thù công việc đòi hỏi sự cẩn trọng và dữ liệu kiểm chứng nghiêm ngặt. Nhóm của PGS. TS Nguyễn Phi Lê đã đưa vào thử nghiệm chatbot y tế MediBot, hệ thống quản lý văn bản MediDB và dự án ứng dụng AI tạo ảnh PET từ ảnh CT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Việc chuyển đổi này giúp giảm rủi ro phơi nhiễm bức xạ và tiết kiệm chi phí trong chẩn đoán ung thư.

Tính đến nay, PGS. TS Nguyễn Phi Lê đã công bố hơn 130 bài báo trên các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Được công nhận chức danh Phó Giáo sư ở tuổi 41, cô sở hữu nhiều giải thưởng học thuật danh giá như Bài báo xuất sắc tại EUC 2024, CANDAR 2024, NII Best Student Award 2018... và những giải thưởng, ghi nhận của ĐH Bách khoa Hà Nội.