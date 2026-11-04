Nữ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động ông Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Tân, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng thời, điều động bà Võ Thị Phương Diệu, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để Chủ tịch HĐND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng thống nhất cho ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11; giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Cũng tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Kim Vui, Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.