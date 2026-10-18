Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết (SN 1957, quê xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, nay là xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về đến Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết bị bắt sau 43 năm lẩn trốn. Ảnh: CAQNg

Theo hồ sơ, năm 1979, Nguyễn Thị Tuyết đã sát hại người bạn thân tên Phạm Thị Ph (trú cùng địa phương) để cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai vàng.

Sau khi gây án, Nguyễn Thị Tuyết bỏ trốn, bị Công an tỉnh Nghĩa Bình lúc đó bắt giữ. Nguyễn Thị Tuyết bị án tù chung thân về tội “Giết người” và “Cướp của”. Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đã ra Lệnh truy nã số 166/TN đối với Nguyễn Thị Tuyết. Trong quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu.

Sau 43 năm, ngày 16/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống, sau đó di lý về Quảng Ngãi để xử lý theo quy định.