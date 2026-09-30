Nữ NSƯT 'xấu nhất màn ảnh' và cuộc hôn nhân bên chồng kín tiếng

Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Hạnh Thúy tên thật là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976, tốt nghiệp cử nhân ngành đạo diễn điện ảnh và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 đến nay, đảm nhiệm nhiều vai trò như diễn viên, tác giả, đạo diễn.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hạnh Thúy có gia tài đồ sộ với hơn 100 vai diễn khi hóa thân được nhiều thể loại vai: lão, hài, chính kịch và các nhân vật tính cách khác nhau ở đủ lứa tuổi. Những tác phẩm điện ảnh, truyền hình mà Hạnh Thúy ghi dấu ấn trong lòng khán giả ở vai trò diễn viên như: Ai xuôi vạn lý, Mùi ngò gai, Cái bóng bên chồng, Linh lan trắng, Dù gió có thổi, Nữ bác sĩ, Hai gia đình, Mua láng giềng gần, Cây táo nở hoa, Tết ở làng địa ngục, Tro tàn rực rỡ,...

Theo Vietnamnet, ngoài sự nghiệp phim ảnh, Hạnh Thúy còn quen thuộc với khán giả qua nhiều vở diễn tại các sân khấu kịch lớn như: Dòng nhớ, Mẹ ơi, Cô gái đến từ hôm qua, Quả tim máu, Trời trao của lạ... và một số tác phẩm chị đảm nhận cả vai trò biên kịch và diễn viên.

Đáng chú ý, vở kịch Dòng nhớ (phóng tác từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư), do chị đạo diễn và biên kịch, đã giành 7 giải thưởng - trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc và giải Bạc tác phẩm sân khấu năm 2009 - đánh dấu thành công ban đầu trong sự nghiệp đạo diễn của Hạnh Thuý.

NSƯT Hạnh Thúy. Ảnh: FBNV

Hạnh Thúy từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tại Liên hoan phim Việt Nam 2007. Trong 3 năm liền 2012, 2013, 2014, chị nằm trong top 3 hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích tại một lễ trao giải uy tín. Năm 2015, chị nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Hạnh Thúy còn được trao Huân chương Lao động vì sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Nữ nghệ sĩ gốc Bến Tre khiêm tốn cho rằng đạt được thành tựu nhờ sự cố gắng chứ không thấy bản thân tài giỏi, nhiều đồng nghiệp giỏi nhưng không khoe. Những giải thưởng chị nhận được còn nhờ sự yêu thương, hỗ trợ từ anh chị em, bạn bè chứ một mình không thể làm được.

Diễn viên Tro tàn rực rỡ tự nhận mình khá nhạt trong công việc lẫn cuộc sống và không muốn so sánh với ai vì mỗi người có hướng đi riêng. Về việc đảm nhận nhiều vai trò ngoài diễn xuất, NSƯT Hạnh Thúy cho biết đó là cách chị làm mới bản thân và tìm niềm vui trong công việc.

NSƯT Hạnh Thúy không ngại biến hóa trong nhiều dạng vai. Ảnh: TL

Ở tuổi 50, Hạnh Thúy vẫn miệt mài trong nhiều dự án bất kể vai lớn hay nhỏ. Chính độ lăn xả, không ngại khó nên chị được mọi người yêu thương gọi với các biệt danh như "Nữ diễn viên chuyên vai khổ" hay "NSƯT xấu nhất màn ảnh". Các nhân vật của chị hầu hết tốn vài tiếng đồng hồ hóa trang hay vật vã trong các cảnh nặng tâm lý. Với nghệ sĩ, nhân vật đủ xấu, đủ cơ cực nghĩa là bản thân người diễn viên đã tạo được ấn tượng tốt với khán giả.

Năm ngoái, nữ nghệ sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Hạnh Thúy vốn yêu thích việc học, thích cảm giác áp lực mỗi khi quay cuồng với bài tập, thi cử. Nghệ sĩ hiện ấp ủ kế hoạch học lên tiến sĩ vào thời điểm thích hợp song cân nhắc thời gian, sức khỏe và công việc.

Ảnh: FBNV

Về đời tư, NSƯT Hạnh Thúy kết hôn với nhà điêu khắc Phan Nhất Phương và có hai con gái. Chị thừa nhận đôi lúc muốn giảm bớt công việc để có thể dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Nữ nghệ sĩ nói bản thân không phải là người giỏi nên chỉ có thể trọn vẹn từ một phía.

"Thời gian nào ở được với con, tôi sẽ cố gắng trọn vẹn bên gia đình. Còn thời gian nào bên công việc thì tôi cũng hết mình. Những lúc day dứt thì nhiều lắm, điển hình là chuyến đi tỉnh, khi quay đêm, con tôi gọi điện và nói: "Tối nay con phải ngủ một mình hả mẹ". Điều đó khiến tôi thấy đau lòng", nữ nghệ sĩ nói với báo Thanh Niên.

NSƯT Hạnh Thúy cho biết cuộc sống của mình hiện xoay quanh việc chăm sóc con, tham gia các dự án phim và viết kịch bản. "Sáng ngủ dậy, tôi đưa con đi học rồi đi quay. Nếu hôm đó không phải đi quay thì tôi sẽ ngồi một góc để viết kịch bản. Còn nếu không có việc gì khác thì tôi sẽ đi ngủ", nữ nghệ sĩ nói với Dân Việt.

NSƯT hài hước thừa nhận bản thân rất mê ngủ. Theo nữ nghệ sĩ, cô có thể ngủ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và luôn xem ngủ là "môn thể thao" cũng như hoạt động giải trí yêu thích nhất.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ mình nấu ăn rất nhanh nhờ luôn lên sẵn thực đơn và quy trình chế biến từ trước. Vì vậy, chỉ trong khoảng 30-40 phút, cô có thể hoàn thành ba món ăn, trừ những món cần nhiều thời gian để hầm hoặc ninh.

Bên cạnh đó, chị vẫn giữ thói quen xem phim, cà phê hoặc lang thang trên chiếc xe quen đến 1 vùng biển nào đó. Nghệ sĩ thích một mình, tận hưởng cảm giác cô độc. Đây là khoảnh khắc chị sống thật với chính mình, được trút hết những buồn vui mà không cần phải khiến người khác phiền hà hay nặng lòng.