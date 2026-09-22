Nữ NSƯT mang hàm Phó Giáo sư: Sao Mai đã giúp tôi 'đổi đời'

Từ cô gái tuổi đôi mươi bước lên sân khấu Sao Mai năm nào, PGS.TS Tân Nhàn nay trở lại cuộc thi với vai trò thành viên Ban giám khảo Sao Mai 2026. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Tân Nhàn về hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và giảng dạy của chị.

PGS.TS Tân Nhàn từng giành giải nhất Sao Mai 2005.

Là thí sinh từng giành giải Nhất Sao Mai 2005, chị đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật nhưng gần như không vướng vào những ồn ào, scandal. Thay vào đó, chị chọn cách lặng lẽ làm nghề. Đến nay, chị cũng là thí sinh Sao Mai duy nhất được phong hàm Phó giáo sư. Nhìn lại hành trình ấy, chị có cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được?

- Tôi thực sự hài lòng với những thành quả mình đạt được. Bản thân tôi được đào tạo bài bản trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp và hiện nay, khi đứng trên bục giảng, tôi muốn mình là một người truyền cảm hứng cho chính các học trò mà tôi đang đào tạo. Điều đó không có nghĩa là mình phải đạt được những thành tựu thật lớn, mà quan trọng là phải luôn nỗ lực, cố gắng và phát triển bản thân mỗi ngày để hôm nay tốt hơn hôm qua.

Tôi nghĩ khi những người xung quanh nhìn thấy sự nghiêm túc và nỗ lực của mình, mình không cần phải nói quá nhiều nữa. Chính cách mình làm nghề, cách mình học tập và hoàn thiện bản thân mỗi ngày sẽ là câu trả lời. Tôi cũng mong học trò nhìn vào đó để có thêm động lực, hiểu rằng những thành quả trong cuộc sống đều cần sự cố gắng và quá trình nỗ lực bền bỉ.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm làm nghề, chị thấy dấu mốc Sao Mai 2005 đã thay đổi con đường nghệ thuật của mình như thế nào? Chắc hẳn có rất nhiều cơ hội mở ra với chị sau khi bước ra từ cuộc thi?

- Đúng như vậy! Nhờ có giải thưởng Sao Mai, con đường sự nghiệp của tôi cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi có thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, được làm việc trong những môi trường khác nhau, gặp gỡ nhiều người và được biểu diễn ở nhiều nơi, tham gia nhiều chương trình lớn...

Đó là những điều tôi có được sau khi giành giải Nhất Sao Mai. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn giải thưởng ấy, bởi nó đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội và tạo nền tảng để tôi có một hành trình nghệ thuật tương đối thuận lợi, nhiều dấu ấn.

Chị từng là thí sinh Sao Mai và sau hơn 20 năm lại trở lại cuộc thi ở một vai trò khác, là thành viên Ban giám khảo. Theo chị, các thí sinh Sao Mai hôm nay có gì khác so với thế hệ của chị trước đây?

- Tôi nhận thấy các thí sinh Sao Mai ngày càng trẻ và có sự chuẩn bị rất tốt. Điều đặc biệt là các bạn hát ngày càng hay những ca khúc nghệ thuật, những tác phẩm đã đi cùng năm tháng. Đây thực sự là một điều rất đáng mừng.

Các bạn trẻ ngày nay có điều kiện tiếp cận kiến thức và kỹ thuật thanh nhạc sớm hơn chúng tôi ngày trước. Nhiều bạn hiểu được lời ca, hiểu lịch sử, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm mà mình thể hiện, đồng thời biết cách vận dụng những kỹ thuật được học để tạo nên một phần trình diễn hấp dẫn hơn.

PGS Tân Nhàn là một trong những thành viên BGK của Sao Mai 2026.

Sau nhiều năm, Sao Mai vẫn giữ được vị trí riêng trong đời sống âm nhạc. Theo chị, điều gì tạo nên giá trị bền vững của cuộc thi?

- Tôi nghĩ giá trị của Sao Mai từ những ngày đầu cho đến hiện tại vẫn nằm ở việc đây là một cuộc thi đề cao chất lượng giọng hát và sự chỉn chu của mỗi thí sinh.

Không phải tự nhiên một thí sinh có thể bước lên sân khấu Sao Mai và có một phần trình diễn tốt. Đằng sau đó là quá trình được đào tạo, học tập bài bản và nỗ lực không ngừng. Từ một "viên ngọc" còn thô, các bạn phải trải qua quá trình rèn luyện để từng bước trưởng thành và trở thành một nghệ sĩ.

Với tôi, yếu tố cốt lõi vẫn là tài năng thực sự của mỗi thí sinh. Những yếu tố khác có thể hỗ trợ nhưng nền tảng quan trọng nhất vẫn phải là năng lực và sự nghiêm túc với nghề.

Chị từng trải qua cảm giác của một thí sinh Sao Mai. Bây giờ ngồi ở vị trí giám khảo, chị có thấy mình phải cân nhắc nhiều hơn khi đưa ra quyết định?

- Chắc chắn là có. Bởi tôi cũng từng là một thí sinh Sao Mai, từng đứng trên sân khấu ấy nên tôi hiểu cảm xúc, sự hồi hộp và cả những kỳ vọng của các bạn trẻ khi tham gia cuộc thi.

Được tham gia Sao Mai, được đứng trên sân khấu Sao Mai đã là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với bất cứ nghệ sĩ trẻ nào. Với nhiều bạn, cơ hội được bước tiếp vào những vòng sau đôi khi còn có giá trị hơn rất nhiều những phần thưởng vật chất.

Vì thế, khi ngồi ở vị trí giám khảo, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Tôi sẽ phải cân nhắc kỹ càng, nghiêm túc hơn để đưa ra những quyết định chính xác, cùng ban tổ chức tìm kiếm những tài năng âm nhạc thực sự.

Tôi cũng mong muốn mình góp phần giữ được uy tín của Sao Mai qua nhiều thế hệ. Đây là một cuộc thi có lịch sử gần 30 năm và là sân khấu mà bất cứ người học nhạc nào cũng cảm thấy tự hào khi được đứng trên đó.

Sau Sao Mai 2005, con đường đến với âm nhạc của Tân Nhàn cũng trở nên thuận lợi hơn.

Là một giảng viên trong môi trường đào tạo nghệ thuật, ngoài việc truyền đạt chuyên môn, chị thường định hướng thế nào để học trò có thể giữ được sự tập trung, tránh những cám dỗ để đi được đường dài với nghề?

- Dĩ nhiên, đó cũng là một phần trách nhiệm của người thầy. Môi trường nghệ thuật không chỉ là nơi ươm mầm những tài năng cho đất nước mà còn là nơi các em cần được định hướng để phát triển một cách toàn diện.

Bên cạnh việc dạy chuyên môn, chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ với học trò những câu chuyện trong nghề, giúp các em hiểu hơn về con đường mình đang lựa chọn, cũng như giúp các em tránh được sự va vấp, cám dỗ của nghề. Điều tôi mong muốn nhất là các em giữ được tình yêu với ca hát, có định hướng đúng và biết cách phát triển bản thân một cách lâu dài.

Bởi để đi được đường dài trong nghệ thuật, chỉ có tài năng thôi chưa đủ. Các em còn cần nghiêm túc, bản lĩnh và luôn có sự khao khát muốn chinh phục những đỉnh cao mới.

Được biết, ngoài công việc giảng dạy, biểu diễn, chị cũng dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn, đào tạo nhiều học trò tham gia các cuộc thi âm nhạc?

- Đó là công việc của tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp đang làm công tác giảng dạy. Ở trường, chúng tôi có trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn để sinh viên trau dồi bản thân, phát triển khả năng tốt nhất.

Khi có những cuộc thi âm nhạc, tôi cũng rất mong muốn học trò của mình tham gia, bởi đây là cơ hội để các em trải nghiệm thực tế, được đứng trên sân khấu, thể hiện tài năng và cọ xát với những thí sinh khác.

Một cuộc thi không chỉ là câu chuyện thắng hay thua. Với người trẻ, đó còn là một trải nghiệm quan trọng để các em hiểu mình đang ở đâu, còn thiếu điều gì và cần tiếp tục cố gắng như thế nào.

Cảm ơn NSƯT Tân Nhàn về cuộc trò chuyện này!

NSƯT Tân Nhàn thể hiện "Chỉ mình em thôi" (sáng tác Tuấn Phương).

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982 là ca sĩ nổi bật của dòng nhạc dân gian, đồng thời là Tiến sĩ, Phó Giáo sư và nhà giáo có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.