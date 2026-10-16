Nữ NSƯT 81 tuổi nuôi 2 cháu nội, ước được trẻ lại 20 tuổi

NSƯT Lê Thiện: "Nếu được trẻ lại 20 tuổi..."

NSƯT Lê Thiện sinh năm 1945, được khán giả yêu mến gọi là "bà nội quốc dân". Ở tuổi xế chiều, dù bạn bè đồng nghiệp cùng thời phần lớn đều lựa chọn nghỉ ngơi bên con cái thì bà Lê Thiện vẫn miệt mài đóng phim.

Mới đây, trò chuyện với MC Nguyên Khang trong The Khang Show, NSƯT Lê Thiện chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của bà ở tuổi 81. Sau gần 70 năm theo nghệ thuật, ở tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ khẳng định: "Nếu được trẻ lại 20 tuổi, tôi vẫn sẽ làm nghệ thuật, sẽ nhiệt huyết hơn".

Bà tâm sự tiếc nuối vì có những điều trong nghề bà rất muốn làm nhưng sức khỏe bây giờ không cho phép nữa. "Có những bộ phim tôi rất mê và muốn đóng nhưng phải đi xa quá, tôi đi không nổi. Có những cái tôi rất thèm mà lực bất tòng tâm không làm nổi. Giá như tôi quay lại 20 năm trước với thể lực, sức khỏe của tuổi 60 thì tôi sẽ còn đóng được thêm nhiều phim, nhiều vai diễn lắm", nghệ sĩ Lê Thiện kể.

Về những dự án truyền hình, điện ảnh khi tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ thừa nhận... "bị muộn": "Tôi nghỉ hưu phải 10 năm trời mới đi đóng phim. May sao hồi đó tôi casting trúng một vai trong một bộ phim điện ảnh. Thế là từ đó mọi người mới biết có một bà già ở đâu chui ra. Công Ninh xem xong phim 'Dù gió có thổi' mới bảo: 'Bà già này ở trong kho giờ mới được kéo ra'. Từ đó đến bây giờ cũng phải mười mấy năm rồi!".

NSƯT Lê Thiện ngày ấy và bây giờ.

Vai bà Mỹ ở tác phẩm "Dù gió có thổi" cũng là một trong những vai diễn để lại dấu ấn cho nghệ sĩ Lê Thiện. Kể thêm về vai diễn đó, bà cho biết: " Trong phim tôi nói giọng Bắc, nên sau phim đó người ta cứ tranh luận, cãi nhau xem tôi là người Bắc hay người Nam. Ngay những người trong giới nghệ thuật cũng không biết tôi là ở miền Bắc hay miền Nam. Nói đâu xa, Thanh Thủy còn nghĩ tôi là người miền Bắc. Miền Trung thì tôi nói được giọng Huế còn giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi thì hơi khó nói".

Theo nữ diễn viên phim "Dù gió có thổi", bà từng bị tai nạn chó cắn đến sứt chóp mũi nhưng vẫn bình tĩnh xử lý vết thương. Sau sự cố hy hữu, bà tạm dừng đóng phim khoảng 8 tháng để nghỉ dưỡng.

NSƯT Lê Thiện: Từng bị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 'chê' diễn vô duyên

Cách diễn duyên dáng, linh hoạt giúp NSƯT Lê Thiện nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà làm phim. Theo nữ nghệ sĩ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng từng nhờ người mời mình vào vai khách mời trong phim truyền hình Vừa đi vừa khóc. Dù xuất hiện khá ít, Lê Thiện vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc.

"Tôi có nguyên tắc là dù phim đó được thực hiện bởi đạo diễn già hay trẻ thì mình phải tôn trọng. Khi bước vào tác phẩm mình là diễn viên, phải thực hiện đúng quy định, tôn trọng đạo diễn và những phép tắc trong đoàn phim", Lê Thiện chia sẻ.

NSƯT Lê Thiện: “Tôi muốn mình khoẻ và muốn được đóng phim nhiều hơn”.

Lúc làm việc với Vũ Ngọc Đãng, bà nói rằng nếu đạo diễn cảm thấy cảnh nào chưa ưng ý thì quay lại, đừng vì nể nang mà bỏ qua lỗi sai.

Nhắc về kỷ niệm ghi hình phim Vừa đi vừa khóc, nữ nghệ sĩ 81 tuổi kể lại: "Có lần đang quay thì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kêu lên: 'Nội ơi, vô duyên quá. Duyên về đi nội ơi'. Lúc đó, tôi ngưng lại và biết mình diễn vô duyên thật. Và việc tôi diễn không được lúc đó là có lý do. Sau đó, tôi xin lỗi đàng hoàng.

Đến buổi họp báo, Vũ Ngọc Đãng được một phen sợ xanh mặt bởi tôi nói rằng mình chưa bao giờ làm việc với đạo diễn nào tài năng mà... 'mất dạy' đến thế. Đạo diễn dám nói tôi diễn vô duyên, nhưng tôi thích như thế". Lê Thiện khẳng định mình thích làm việc với người có tính cách thẳng thắn, sẵn sàng chỉ ra khuyết điểm để bà điều chỉnh.

Ngoài nghệ thuật, ở tuổi 81, bà nói cuộc sống đời thường rất giản dị. "Tôi ở nhà tập thể dục, chăm sóc gia đình. Hiện tại, tôi là bà nội đang phải nuôi hai đứa cháu nội, trách nhiệm trên vai tôi rất nặng nề. Chỉ riêng việc chăm lo cho hai đứa cháu nội thôi đã mất hết một ngày của tôi rồi nếu ngày đó tôi không phải đi quay. Tôi rất mệt và không còn sức đâu để làm gì nữa".

Dù hoàn cảnh gia đình như thế nhưng bà chưa từng nghĩ rằng mình đã đến tuổi nên dừng lại, dừng nghệ thuật lại và ở nhà. "Tôi muốn mình khoẻ và muốn được đóng phim nhiều hơn", bà nói.

Nguyên Khang nể phục cách làm việc và tinh thần lạc quan của nghệ sĩ Lê Thiện

NSƯT Lê Thiện (tên thật là Tô Đặng Thị Thiện) sinh ngày 19/8/1945 tại Bình Định. Bà bén duyên với nghệ thuật từ sớm và từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Với hàng chục năm cống hiến cho sân khấu cải lương và phim ảnh, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 1993.

Trong sự nghiệp điện ảnh và truyền hình, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn đậm nét qua các bộ phim nổi tiếng như: Dù gió có thổi, Vừa đi vừa khóc, Thưa mẹ con đi, Anh hùng,... Nhờ nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh cùng nét mặt phúc hậu, bà nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ đông đảo khán giả và thường được ưu ái gọi bằng danh xưng "bà nội quốc dân".